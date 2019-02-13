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Rumen basınından Mircea Lucescu için bomba tazminat iddiası!

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 13.02.2019 11:10 | Son Güncelleme

TFF yönetiminin Mircea Lucescu’ya sözleşme fesih bedeli olarak 840 bin euro ödeyeceği bildirildi. Ancak Rumen basını ise Lucescu’nun TFF’den 6 milyon Euro (36 milyon TL) tazminat alacağını iddia etti.

Rumen basınından Mircea Lucescu için bomba tazminat iddiası!

Türkiye Futbol Federasyonu, Rumen teknik adam Mircea Lucescu ile yollarını ayırma kararı almış ve önceki gün yapılan görüşmenin ardından 73 yaşındaki çalıştırıcının sözleşmesi feshedilmişti. Luce ile yapılan görüşme sonrasında Rumen Hoca’ya 600 bin Euro tazminat ödeneceği belirtilmişti. Ancak, dün gündeme gelen haberlere göre bu rakam 840 bin Euro (5 milyon TL) olarak düzeltilmişti.

Rumen basınına göre ise Türkiye Futbol Federasyonu, Lucescu’ya 840 bin Euro değil, 6 milyon Euro (36 milyon TL) tazminat ödeyecek. (Güneş)

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Anahtar Kelimeler:
mircea lucescu tff a milli takım

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
Verin anasını satayım verin.Fatih Terime verin Luçesku ya verin.Nasıl olsa sizin paranız değil MİLLET'in parasını har vurup harman savurun.AKILSIZ AHMAK herifler.
tff deniz yemeyen domuz ama bu seferde kaptıracaklar paraları hesabı gazcımı verecek pöhh
Bu adamın o parayı almadan bırakmayacağını herkes biliyor ama TFF başkanı herkesi kendi gibi zannedip milleti kandırabileceğini zannediyor.Eskilerin deyimi ile"Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!"
VAYYY NE ZENGİN BİR ÜLKEYMİŞİZZZ TAZMİNAT DAĞITA DAĞITA BİTİREMEDİK.BABALARININ PARASINI VERMİYORLAR NASIL OLSA TÜPÇÜ SEN BU İŞİ BIRAKYAAA
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