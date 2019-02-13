Rumen basınından Mircea Lucescu için bomba tazminat iddiası!

Türkiye Futbol Federasyonu, Rumen teknik adam Mircea Lucescu ile yollarını ayırma kararı almış ve önceki gün yapılan görüşmenin ardından 73 yaşındaki çalıştırıcının sözleşmesi feshedilmişti. Luce ile yapılan görüşme sonrasında Rumen Hoca’ya 600 bin Euro tazminat ödeneceği belirtilmişti. Ancak, dün gündeme gelen haberlere göre bu rakam 840 bin Euro (5 milyon TL) olarak düzeltilmişti.

Rumen basınına göre ise Türkiye Futbol Federasyonu, Lucescu’ya 840 bin Euro değil, 6 milyon Euro (36 milyon TL) tazminat ödeyecek. (Güneş)

