SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TOKYO 2020
  4. Rumen tenisçi Halep, Tokyo 2020'den çekildi

Rumen tenisçi Halep, Tokyo 2020'den çekildi

16.07.2021 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlar dünya sıralamasının 3. basamağındaki Rumen tenisçi Simona Halep, sakatlığı nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılamayacak.

Rumen tenisçi Halep, Tokyo 2020'den çekildi

Tokyo 2020'de yarışmama kararı alan tenis dünyasının önde gelen isimleri Serena Williams, Rafael Nadal ve Dominic Thiem'in arasına Halep de eklendi.

Kariyerinde 2 grand slam şampiyonluğu bulunan 29 yaşındaki Halep, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

"Hiçbir şey bana Romanya'yı temsil etmekten fazla gurur veremez. Ne yazık ki baldırımdaki sakatlığın düzelmesi için daha fazla zaman gerekiyor. Bu yüzden olimpiyatlardan çekilmeye karar verdim. Fransa Açık ve Wimbledon'ın ardından olimpiyatlara da katılamamak, hazmetmesi zor bir durum."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Final serisinde durum 2-2Final serisinde durum 2-2
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
Dünyanın en seksi atleti! Müjdeyi verdi...Dünyanın en seksi atleti! Müjdeyi verdi...
Anahtar Kelimeler:
Tokyo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs aşılarının antikor seviyeleri ortaya çıktı

Koronavirüs aşılarının antikor seviyeleri ortaya çıktı

Bir banka daha iki gündür çalışmıyor

Bir banka daha iki gündür çalışmıyor

Ghezzal transferinde mutlu son!

Ghezzal transferinde mutlu son!

Canlı yayında takım arkadaşlarına küfür etti!

Canlı yayında takım arkadaşlarına küfür etti!

Fatih Terim çıldırdı, transferi veto etti!

Fatih Terim çıldırdı, transferi veto etti!

Düğüm çözüldü! İşte Rosier'in yeni adresi

Düğüm çözüldü! İşte Rosier'in yeni adresi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte derbi haftaları

Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte derbi haftaları

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

G.Saray istedi, F.Bahçe anlaşma sağladı

G.Saray istedi, F.Bahçe anlaşma sağladı

Yunanistan'daki skandal sonrası Terim çok sert konuştu

Yunanistan'daki skandal sonrası Terim çok sert konuştu

Yaşanan krizden sonra Yunanistan'a telefon

Yaşanan krizden sonra Yunanistan'a telefon

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.