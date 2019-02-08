SPOR

Rümeysa Ökdem: Olimpiyat sürecinde çok çalışmam gerekiyor

ATLETİZM HABERLERİ  | 08.02.2019 10:11 | Son Güncelleme

2020 Tokyo Olimpiyatları hakkında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe’nin başarılı atleti Rümeysa Ökdem, “Olimpiyat süreci zor olacak. Çok çalışmam gerekiyor” dedi.

Rümeysa Ökdem: Olimpiyat sürecinde çok çalışmam gerekiyor

Fenerbahçe Atletizm Şubesi’nin başarılı atleti Rümeysa Ökdem açıklamalarda bulundu. Yüksek atlama dalında atlet olan Ökdem, 1994 yılında Gülsün Durak’ın 1.81’lik rekorunu geçtiğimiz günlerde 1.82 ile geçerek 25 yıllık rekoru kıran sporcu oldu. Atletizme orta okulda beden eğitimi öğretmeni sayesinde başladığını belirten Ökdem, “Onun destekleri sayesinde buralara geldim. Öğretmenim beni eşi Savaş Gökçe’ye yönlendirdi ve o da beni buralara getirdi. Bundan sonra bir daha rekor kırmayı hedefliyorum 1.82’yi üstlere taşıyabilirim. Antrenmanlarda bazı sabahlar teknik yapıyoruz, bazı sabahlar kuvvet antrenmanları oluyor. Bazen çift ve tek idmanlar yapıyoruz. Kampta olduğumuz için okuldan izinliyiz sadece sınavlara gidip geliyoruz. Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği okuyorum, 1. sınıfım. Okul ile sporu bir arada götürmek zor. Sadece sınavdan sınava okula gitmek durumundayız. Milli oyuncu olduğumuz için tolerans gösteriliyor” diye konuştu.

2020 Tokyo Olimpiyatları hakkında da konuşan genç sporcu, “Olimpiyat süreci zor olacak. Çok çalışmam gerekiyor. Hocamla çok planlı ve düzenli çalıştık. Çok zor antrenmanlar oldu ancak sonunda başarıyı elde ettik. Bunlar Fenerbahçe Spor Kulübü’ne geldikten sonra oldu. Ailem Bursa’da yaşıyor, biraz zor oluyor ama kamplar genelde Bursa’da oluyor. Salon sezonu olduğu için buradayız. Bitince geri döneceğim. Ailem beni çok destekliyor. İkiz kardeşlerim var, 10 yaşlarında. Onlar ufak olduğu için daha spor yapmıyor. Onlarında spora yönlenmesini istiyorum” dedi.

Olimpiyatlarda karşılaşacağı rakiplerinin iyi durumda olduğunu ve zorlu yarışlar çıkaracaklarını dile getiren Rümeysa Ökdem, “Olimpiyatlardaki rakiplerle ilgili bir araştırmam oldu. Bir çoğuyla yarıştık bazı yarışlarda. Rakiplerim gerçekten zor. Onlar çok iyi durumda. İyi çalışırsam onlara yaklaşabilirim. İnsanların küçük yaşta spora başlamalarını çok isterim. Bir şeyleri başarmak istiyorlarsa çok iyi antrenman yapmaları gerekiyor. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, bize her anlamda destek oluyor. Onlara her anlamda teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Atletizm şubesinde arkadaşı Esra Yılmaz ile dostluğu hakkında sorulan soruya cevap veren milli sporcu, “Esra rekor kırınca çok mutlu oluyorum, kendim kırmış gibi” şeklinde konuştu.

PARTNERÜnlü oyuncu ormana taşındı!Ünlü oyuncu ormana taşındı!
'Fenerbahçe’de en iyisi olmak zorundasın''Fenerbahçe’de en iyisi olmak zorundasın'
Genç sporcu hayatını kaybettiGenç sporcu hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2020 Tokyo Olimpiyatları Fenerbahçe Rümeysa Ökdem

En Çok Okunan Haberler

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

G.Saray'da ayrılık! Anlaşma sağlandı

G.Saray'da ayrılık! Anlaşma sağlandı

Ve Alan'ın yeni takımı resmen açıklandı!

Ve Alan'ın yeni takımı resmen açıklandı!

Kagawa'dan flaş itiraf!

Kagawa'dan flaş itiraf!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rümeysa Ökdem: Olimpiyat sürecinde çok çalışmam gerekiyor

Rümeysa Ökdem: Çok çalışmam gerekiyor

Esra Yılmaz: Fenerbahçe’de en iyisi olmak zorundasın

'Fenerbahçe’de en iyisi olmak zorundasın'

Genç sporcu hayatını kaybetti

Genç sporcu hayatını kaybetti

Atletizmde kadınlar yüksek atlamada ilk Türkiye rekortmeni Güner Fıratlı hayatını kaybetti

Türk sporunun acı kaybı! Yaşamını yitirdi

Ramil Guliyev, Stockholm'de 200 metre birincisi

Ramil Guliyev'den bir zafer daha

Guliyev'den Turku'da rekorla gelen birincilik

Guliyev'den rekorla gelen birincilik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.