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Rurik Gislason'ın takipçi sayısı 1 günde 250 bin arttı!

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 18.06.2018 12:06 | Son Güncelleme

Dünya Kupası'nda İzlanda'nın Arjantin ile 1-1 kaldığı maçta Rurik Gislason, İzlanda'nın takım performansından daha fazla konuşuldu.

Rurik Gislason, özellikle kadın taraftarların ilgi odağı haline geldi.

Rurik Gislason'ın takipçi sayısı 1 günde 250 bin arttı!

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İzlanda Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Rurik Gislason, Dünya Kupası'nda Arjantin'e karşı oynadıkları maçın ardından büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

İzlanda Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Rurik Gislason, Dünya Kupası'nda Arjantin'e karşı oynadıkları maçın ardından büyük bir hayran kitlesine ulaştı.
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Almanya'da ikinci lig takımlarından Sandhausen forması giyen 30 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası'nda Arjantin'e karşı ikinci yarıda oyuna girdi ve sadece 27 dakika kaldı.

Almanya'da ikinci lig takımlarından Sandhausen forması giyen 30 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası'nda Arjantin'e karşı ikinci yarıda oyuna girdi ve sadece 27 dakika kaldı.
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Ancak Gislason'un 27 dakika sahada kalması, yakışıklılığı ile genç kızların gönlünü feth etmesive Instagram'da bir günde 250 bin takipçi kazanmasına yetti.

Ancak Gislason'un 27 dakika sahada kalması, yakışıklılığı ile genç kızların gönlünü feth etmesive Instagram'da bir günde 250 bin takipçi kazanmasına yetti.
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2 milyon takipçisi olan Brezilya'nın genç aktrisi Gabriela Lopes yıldız futbolcunun fotoğraflarını paylaşarak "Bu kadar tatlı olmak nasıl mümkün oluyor?" ifadelerini kullandı.

2 milyon takipçisi olan Brezilya'nın genç aktrisi Gabriela Lopes yıldız futbolcunun fotoğraflarını paylaşarak "Bu kadar tatlı olmak nasıl mümkün oluyor?" ifadelerini kullandı.
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Rurik Gislason'ın takipçi sayısı 1 günde 250 bin arttı!

Rurik Gislason'ın takipçi sayısı 1 günde 250 bin arttı!
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Rurik Gislason'ın takipçi sayısı 1 günde 250 bin arttı!

Rurik Gislason'ın takipçi sayısı 1 günde 250 bin arttı!
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Rurik Gislason'ın takipçi sayısı 1 günde 250 bin arttı!

Rurik Gislason'ın takipçi sayısı 1 günde 250 bin arttı!
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Rurik Gislason'ın takipçi sayısı 1 günde 250 bin arttı!

Rurik Gislason'ın takipçi sayısı 1 günde 250 bin arttı!
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Rurik Gislason'ın takipçi sayısı 1 günde 250 bin arttı!

Rurik Gislason'ın takipçi sayısı 1 günde 250 bin arttı!
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Rurik Gislason'ın takipçi sayısı 1 günde 250 bin arttı!

Rurik Gislason'ın takipçi sayısı 1 günde 250 bin arttı!
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Anahtar Kelimeler:
Rurik Gislason izlanda dünya kupası

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