Rurik Gislason, özellikle kadın taraftarların ilgi odağı haline geldi.
Rurik Gislason'ın takipçi sayısı 1 günde 250 bin arttı!
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İzlanda Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Rurik Gislason, Dünya Kupası'nda Arjantin'e karşı oynadıkları maçın ardından büyük bir hayran kitlesine ulaştı.
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Almanya'da ikinci lig takımlarından Sandhausen forması giyen 30 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası'nda Arjantin'e karşı ikinci yarıda oyuna girdi ve sadece 27 dakika kaldı.
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Ancak Gislason'un 27 dakika sahada kalması, yakışıklılığı ile genç kızların gönlünü feth etmesive Instagram'da bir günde 250 bin takipçi kazanmasına yetti.
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2 milyon takipçisi olan Brezilya'nın genç aktrisi Gabriela Lopes yıldız futbolcunun fotoğraflarını paylaşarak "Bu kadar tatlı olmak nasıl mümkün oluyor?" ifadelerini kullandı.
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Rurik Gislason'ın takipçi sayısı 1 günde 250 bin arttı!
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Rurik Gislason'ın takipçi sayısı 1 günde 250 bin arttı!
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Rurik Gislason'ın takipçi sayısı 1 günde 250 bin arttı!
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Rurik Gislason'ın takipçi sayısı 1 günde 250 bin arttı!
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Rurik Gislason'ın takipçi sayısı 1 günde 250 bin arttı!
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Rurik Gislason'ın takipçi sayısı 1 günde 250 bin arttı!
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