Rus Anastasia'dan carettalar için "yaşam" nöbeti

Her gece sabaha kadar carettaların denizden çıkarak sahilde yuva yapmalarını takip eden Kolyada, deniz canlılarının markalama işlemini yaptı, yuvaları koruma altına alma çalışmalarına katıldı.

Nesli tükenme tehdidi altındaki carettaları korumak için yapılan çalışmalardan etkilenen Kolyada, bir süre sonra gönüllü olarak komisyonda görev yapmaya başladı.

SÜLEYMAN ELÇİN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecini izole bir bölgede geçirmek için ailesiyle Antalya'ya gelen Rus Anastasia Kolyada, iki aydır caretta caretta ların gönüllü koruyuculuğunu yapıyor.

Kolyada, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çıralı'da 7 yıl önce tatil yaptıklarını, bölgeden çok etkilendiklerini söyledi. Karantina dönemini güzel ve korunaklı bir yerde geçirmek amacıyla Çıralı'ya geldiklerini belirten Kolyada, tatilleri süresince Likya yolunda yürüyüş yaptıklarını, sahilde güzel vakit geçirdiklerini dile getirdi.

Carettaların sahile yumurtladığını öğrenince "Belki ben de onlar için bir şeyler yapabilirim?" düşüncesiyle gönüllü olarak çalışmalara katıldığını vurgulayan Kolyada, şöyle konuştu:

"Matematik öğretmeniyim. Hep canlılara yardım etmek için çaba gösterdim. İki aydır da gece gündüz burada carettaların neslini sürdürmesi için görev yapmanın gururunu yaşıyorum. Çok mutluyum. Buradan ayrılmak benim için çok zor olacak. Gelecek yıllarda da gelerek carettaları korumak için çaba göstereceğim. Emeklerimin ardından ilk yuvadan çıkan yavruları görünce duygulandım. Benim için bir çocuğu büyütmek, doğum yaptırmak gibi bir şey oldu. Anne carettaların çıkışlarını gördüm, yumurta bırakmalarına tanıklık ettim. O yumurtaları gözümüz gibi koruduk. Şimdi de denize ulaşmalarını sağladık. Çok mutluyum."