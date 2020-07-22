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Rus Anastasia'dan carettalar için "yaşam" nöbeti

ANTALYA HABERLERİ  | 22.07.2020 11:22 | Son Güncelleme

Koronavirüs sürecinde izole bir tatil geçirmek amacıyla ailesiyle Antalya'ya gelen 45 yaşındaki Anastasia Kolyada, caretta carettaların neslini sürdürmesi için iki aydır gönüllü yaşam nöbeti tutuyor - Kolyada: - "Benim için bir çocuğu büyütmek, doğum yaptırmak gibi bir şey oldu. Anne carettaların çıkışlarını gördüm, yumurta bırakmalarına tanıklık ettim" - Çıralı Kıyı Koruma Komisyonu Başkanı Erdal Elginöz: - "Yabancı bir turistin bu kadar fedakarca görev yapması bizleri de çok mutlu etti. Deniz kaplumbağaları buradaki gönüllüleri büyük bir aile haline getiriyor"

SÜLEYMAN ELÇİN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecini izole bir bölgede geçirmek için ailesiyle Antalya'ya gelen Rus Anastasia Kolyada, iki aydır caretta carettaların gönüllü koruyuculuğunu yapıyor.

Kolyada, Kovid-19 sürecini izole bir bölgede tatil yaparak geçirmek istedi. Eşi ve 2 çocuğuyla mart ayında Kemer ilçesindeki Çıralı Turizm Bölgesi'ne gelen Kolyada, sahilde yürüyüş yaparken caretta carettaların yuvalarını tespit eden Çıralı Kıyı Koruma Komisyonu üyeleriyle tanıştı.

Nesli tükenme tehdidi altındaki carettaları korumak için yapılan çalışmalardan etkilenen Kolyada, bir süre sonra gönüllü olarak komisyonda görev yapmaya başladı.

Her gece sabaha kadar carettaların denizden çıkarak sahilde yuva yapmalarını takip eden Kolyada, deniz canlılarının markalama işlemini yaptı, yuvaları koruma altına alma çalışmalarına katıldı.

Bölgede carettaların "Rus annesi' olarak tanınan Kolyada'ya, çalışmaları dolayısıyla komisyon tarafından plaket verildi.

- İlk yuvadan çıkan yavruları görünce duygulandı

Kolyada, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çıralı'da 7 yıl önce tatil yaptıklarını, bölgeden çok etkilendiklerini söyledi. Karantina dönemini güzel ve korunaklı bir yerde geçirmek amacıyla Çıralı'ya geldiklerini belirten Kolyada, tatilleri süresince Likya yolunda yürüyüş yaptıklarını, sahilde güzel vakit geçirdiklerini dile getirdi.

Carettaların sahile yumurtladığını öğrenince "Belki ben de onlar için bir şeyler yapabilirim?" düşüncesiyle gönüllü olarak çalışmalara katıldığını vurgulayan Kolyada, şöyle konuştu:

"Matematik öğretmeniyim. Hep canlılara yardım etmek için çaba gösterdim. İki aydır da gece gündüz burada carettaların neslini sürdürmesi için görev yapmanın gururunu yaşıyorum. Çok mutluyum. Buradan ayrılmak benim için çok zor olacak. Gelecek yıllarda da gelerek carettaları korumak için çaba göstereceğim. Emeklerimin ardından ilk yuvadan çıkan yavruları görünce duygulandım. Benim için bir çocuğu büyütmek, doğum yaptırmak gibi bir şey oldu. Anne carettaların çıkışlarını gördüm, yumurta bırakmalarına tanıklık ettim. O yumurtaları gözümüz gibi koruduk. Şimdi de denize ulaşmalarını sağladık. Çok mutluyum."

Çıralı Kıyı Koruma Komisyonu Başkanı Erdal Elginöz, Çıralı'nın doğal haliyle gelecek yıllara taşınmasını sağlamak, bölgenin simgelerinden olan carettaları korumak için çalıştıklarını kaydetti.

Bu çalışmalara yaklaşık iki aydır Kolyada'nın da eşlik ettiğini anlatan Elginöz, "Anastasia sabahlara kadar bizimle sahilde çalışma yaptı. Süreci başından sonuna kadar öğrendi. Yabancı bir turistin bu kadar fedakarca görev yapması, bizleri de çok mutlu etti. Deniz kaplumbağaları buradaki gönüllüleri büyük bir aile haline getiriyor. Hep iyi insanlar görev yapıyor. İnşallah gelecekte de Kolyada ile burada çalışmak isteriz." ifadelerini kullandı.

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