Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE (AA) - Rus donanmasına ait bir askeri gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Ege Denizi yönünden boğaza giren Rusya'nın Karadeniz filosu gemilerinden 104 metre boyundaki 375 borda numaralı "Dmitriy Rogachev", bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.

Marmara Denizi yönüne seyrini sürdüren devriye botu görevindeki gemiye, boğaz geçişinde Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları refakat etti.

Geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.



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