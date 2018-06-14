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Rus kadınlara çağrı: Yabancı taraftarlarla cinsel ilişkiye girmeyin

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 14.06.2018 11:53 | Son Güncelleme

Rus Parlamentosu Aile, Kadın ve Çocuk Komisyonu Başkanı Tamara Pletnyova, doğacak melez çocuklarını yalnız büyütmek zorunda kalabileceklerini söyleyerek Rus kadınlara Dünya Kupası sırasında beyaz olmayan erkeklerle cinsel ilişkiye girmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Rus kadınlara çağrı: Yabancı taraftarlarla cinsel ilişkiye girmeyin

Rus Parlamentosu Aile, Kadın ve Çocuk Komisyonu Başkanı Tamara Pletnyova, doğacak melez çocuklarını yalnız büyütmek zorunda kalabileceklerini söyleyerek Rus kadınlara Dünya Kupası sırasında beyaz olmayan erkeklerle cinsel ilişkiye girmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Guardian gazetesinin haberine göre Pletnyova, Rusya'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası öncesinde bir radyo programına katıldı ve 1980 Moskova Olimpiyatları'ndan sonra doğan "Olimpiyat Çocukları"yla ilgili bir soruyu yanıtladı.

"Olimpiyat Çocukları" ifadesi, Sovyetler Birliği döneminde uluslararası etkinliklerden sonra Rus kadınların Afrika, Latin Amerika ve Asyalı erkeklerden dünyaya getirdiği ve genelllikle ayrımcılığa uğrayan çocukları tanımlamak için kullanılıyordu. O dönemde Rusya'da doğum kontrolü yaygın değildi.

Kendi çocuklarımızı doğurmalıyız'

Tamara Pletnyova, Govorit Moskva radyosundaki programda bugün bile Rus kadınların yabancı ülkelerde mahsur kaldıklarını ve yabancı erkeklerden dünyaya getirdikleri çocuklarını geri alamadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Kendi çocuklarımızı doğurmalıyız. Melez çocuklar acı çekiyor. Sovyet zamanından beri acı çekiyorlar. Ben milliyetçi biri değilim ama melez çocuklar terk ediliyor ve anneleriyle bir başına burada kalıyor" dedi.

Rus milletvekili, Rus kadınların hangi ırktan olursa olsun erkeklerle aşk evliliği yapmaları gerektiğini söyledi.

'Virüs bulaştıracaklar'

Aleksander Şerin adlı başka bir milletvekili de aynı programda Dünya Kupası sırasında yabancı taraftarların Ruslara virüs bulaştırabileceğini savundu.

Şerin, yasak maddeler dağıtmaya çalışabileceği gerekçesiyle Rusların yabancılarla ilişkilerinde dikkatli olması gerektiğini söyledi

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Anahtar Kelimeler:
Tamara Pletnyova Rusya 2018 dünya kupası

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Olimpiyat çocukları, olimpiyat hatırası olarak ... Başlarına geleceği biliyorlar demek.
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