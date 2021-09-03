Rus Kızılordu Korosu'ndan Haluk Levent'e 'Geçmiş olsun' mesajı

Gelecek ay Rus Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu ile Rusya’da yapılması planlanan "Rus Kızılordu ile Cumhuriyet Marşları" konserleri için başkent Moskova’ya gitmeyi planlayan Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını ve bu nedenle konser provaları için gitmeyi planladığı Moskova seyahatini gerçekleştiremeyeceğini duyurdu.

Hayranları başta olmak üzere hemen hemen tüm kesimden destek mesajları yağan Haluk Levent’e bir destek mesajı da Rusya’dan geldi. Rus Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu tarafından Türkçe yayınlanan mesajda, "Büyük geçmiş olsun Haluk Levent. Sağlık dileriz. Konserde görüşmek üzere" ifadelerine yer verildi. Görüntülerde geçmiş olsun mesajının ardından ise Rus Kızılordu’nun en popüler şarkısı olan "Kalinka" şarkısı söylendi.

Rus Kızılordu Korosu’nun yayınladığı mesajın ardından yine sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayınlayan şarkıcı Haluk Levent ise, "Covid-19 olduğumdan dolayı Rus Kılızordu ile Cumhuriyet Marşları provasına gidememiştim. Prova bensiz yapıldı şimdilik. Geçmiş olsun dileklerini yollamışlar. Birisini sizinle paylaşmak istedim" dedi.

KORONAVİRÜSE YAKALANDIĞINI DUYURMUŞTU

"Yaptırdığım PCR testim poztif çıktı. İnanamıyorum, şaşkınlık içindeyim çünkü hiçbir belirti yoktu. Kovid olmadığıma yemin edebilirim ama ispat edemem. Bu nedenle birkaç gün dinlenmem gerekecek. Doktor, iki doz aşı olduğum için hafif atlattığımı söylüyor."

