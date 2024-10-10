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Rus kulübünün başkanı duyurdu! ''Fenerbahçe ile görüşüyoruz''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
10.10.2024 16:23
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Rusya Premier Ligi ekibi Zenit St. Petersburg, kasım ayında milli maç arası sırasında Fenerbahçe ile İstanbul'da bir dostluk maçı düzenlemek için görüşmelere devam ediyor.

Rus kulübünün başkanı duyurdu! ''Fenerbahçe ile görüşüyoruz''

Rusya Premier Ligi ekiplerinden Zenit St. Petersburg, kasım ayında milli maçlar için verilecek arayı değerlendirerek Fenerbahçe ile dostluk maçı düzenlemeyi planlıyor.

''FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞMELERİ YÜRÜTÜYORUZ''

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Rus kulübünün yönetim kurulu başkanı Aleksandr Medvedev, RIA Novosti’ye verdiği demeçte, kasım ayında Fenerbahçe'ye konuk olarak bir hazırlık maçı yapmayı hedeflediklerini belirtti. Medvedev, "Kasım ayında Fenerbahçe ile deplasmanda bir dostluk maçı düzenlemek için görüşmeler yürütüyoruz" dedi.

İKİ KEZ DÜZENLEMİŞLERDİ

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Zenit, Rusya Premier Ligi’nin 11. haftası sonunda üçüncü sırada yer alırken, iki kulüp 2023 yılında da iki kez hazırlık maçında karşı karşıya gelmişti.

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fenerbahçe zenit
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