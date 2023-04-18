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Rus milyarder Abramoviç'in yatı "Eclipse" Marmaris'te

18.04.2023 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus iş insanı Roman Abramoviç'in ultra lüks yatı "Eclipse", Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Bermuda bayraklı 164 metre uzunluğunda, 22 metre genişliğindeki 6 katlı yat, ilçedeki marinalara sığmadığı için Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Limanda yürüyüş yapan turistler ve vatandaşlar, cep telefonlarıyla mega yatın fotoğraf ve videolarını çekti.

Bir hafta sonra limandan ayrılacağı belirtilen yata, İzmir Aliağa'dan tankerlerle yaklaşık 1 milyon litre ÖTV ve KDV'li akaryakıt ikmali yapılmasının planlandığı belirtildi. Yakıt ikmali için yaklaşık 22 milyon lira ödeneceği kaydedildi.

2010 yılında yaklaşık 340 milyon avro harcanarak yapılan yat, helikopter pisti ve yüzme havuzunun yanı sıra süit odalar, mini denizaltı ile spor salonu gibi birçok konfora sahip.

Malta bayraklı 68 metre uzunluğundaki "The Ragnar" adlı yat da Marmaris Cruise Port Limanı'nın küçük iskelesine yanaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Marmaris Abramoviç eclipse liman

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