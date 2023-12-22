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    4. Rus milyarder Roman Abramoviç İstanbul'da yemek yedi! Bıraktığı bahşiş gündem oldu: 'Dükkanı kapatırım'

    Rus milyarder Roman Abramoviç İstanbul'da yemek yedi! Bıraktığı bahşiş gündem oldu: 'Dükkanı kapatırım'

    22.12.2023 08:23 | Son Güncelleme:
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    Rus milyarder Roman Abramoviç, İstanbul Anadolu Hisarı'nda arkadaşlarıyla birlikte yemek yedi. Tercihini Türk lezzetlerinden yana kullanan Abramoviç, 85 bin TL hesap ödedi. Hesabı ödedikten sonra Abramoviç, çalışanlara dudak uçuklatan bir bahşiş bıraktı. 175 bin TL bahşiş bırakan Abramoviç, bir anda gündem olurken vatandaşlar bırakılan bahşişin miktarını duyunca şaşkınlığını gizleyemedi.

    Rus milyarder Roman Abramoviç İstanbul'da yemek yedi! Bıraktığı bahşiş gündem oldu: 'Dükkanı kapatırım'

    Rus milyarder Roman Abramoviç İstanbul'daydı, gittiği bir restoranda 85 bin TL hesap ödedi, 175 bin TL ise çalışanlara bahşiş bıraktı.

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    "DÜKKANI KAPATIRIM"

    Rus milyarder Roman Abramoviç, İstanbul'da arkadaşlarıyla birlikte bir restorana gitti. Yemek yedikten sonra hesabı öderken bıraktığı bahşişle gündem oldu. Abramoviç, Anadolu Hisarı'ndaki bir restorana geldi. Yemek yiyen Abramoviç 85 bin TL hesap ödedi. Abramoviç çalışanlara ise 175 bin TL bahşiş bıraktı.

    Gündem olan bahşiş miktarıyla ilgili vatandaşlar farklı yorumlarda bulundu. Bir vatandaş, 'Dükkanı kapatırım' derken bir başka vatandaş ise 'Böyle bir para nedir, bir sene yatarım' dedi.

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    TERCİHİNİ TÜRK LEZZETLERİNDEN YANA KULLANDI

    ATV'nin haberine göre Abramoviç'in yemek tercihi de Türk lezzetlerinden yana oldu. Adana kebap, yağlı kara ve küşleme yedi.

    Kesfet


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    İstanbul roman abramoviç
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