MAGAZİN

Rus şarkıcı Doni, sahneye bornozla çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 16:57 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde konser veren Rus şarkıcı Doni, sahneye bornozla çıktı.

Rus şarkıcı Doni, sahneye bornozla çıktı

Ağustos ayının ilk haftasında Kemer ilçesinde konakladığı Rixos Sungate Otel'de, bornozu ve kahvesiyle dalga sörfü yaparken çekilen görüntüsü sosyal medyada yaklaşık 5 milyon kişi tarafından izlenen ünlü Rus şarkıcı Timati'nin kurduğu Black Star Grubu'nda yer alan Doni de bornoz modasına uydu.

8e2b18edb7f0a1954ddec9ac7d96caf0

Kemer ilçe merkezindeki Club Aura'da konser veren Doni, sahneye beyaz bornozla çıktı. Bir süre bornozla şarkılarını söyleyen ve "İşte ben de bornozla sahnedeyim" diyen Doni, daha sonra bornozu çıkarıp, konserine devam etti.

4bff61543dad3d141d03021c291f256f
Yaklaşık bir saatlik konserde Doni'ye go go dansçıları da yaptıkları şovlarla eşlik etti. Konseri izlemek için gelen turistler ise Doni'ye tüm parçalarında eşlik etti.


PARTNERMükemmel saçla uyanmanın 10 yoluMükemmel saçla uyanmanın 10 yolu
'Tutkulu Aşıklar' sosyal medyayı salladı!'Tutkulu Aşıklar' sosyal medyayı salladı!
Şebnem Ferah’tan 'şiddet' tepkisiŞebnem Ferah’tan 'şiddet' tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rus şarkıcı Doni Antalya

En Çok Okunan Haberler

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Kayseri'de iş makinesi eve daldı! Çok sayıda ölü var

Kayseri'de iş makinesi eve daldı! Çok sayıda ölü var

Diagne'nin yeni takımı belli oldu!

Diagne'nin yeni takımı belli oldu!

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İhanete bomba yorum: O mesajı Hilal atmıştır!

İhanete bomba yorum: O mesajı Hilal atmıştır!

300 TL alışverişe 75 TL indirim Boyner'de!

300 TL alışverişe 75 TL indirim Boyner'de!

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hercai'nin yıldızları Ebru Şahin ve Akın Akınözü sosyal medyayı salladı!

'Tutkulu Aşıklar' sosyal medyayı salladı!

Şebnem Ferah’tan 'şiddet' tepkisi

Şebnem Ferah’tan 'şiddet' tepkisi

Ümit Erdim’den ‘hanımcılık’ çıkışı

Ümit Erdim’den ‘hanımcılık’ çıkışı

Eliz Sakuçoğlu ve sevgilisi DJ Semih Ergun aşka geldi

Eliz Sakuçoğlu aşka geldi

Demet Akalın'dan Tuba Ünsal'a elbise göndermesi

Demet Akalın'dan Tuba Ünsal'a elbise göndermesi

Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz yarın boşanıyor

Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz yarın boşanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.