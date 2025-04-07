Kızılcık Şerbeti'nden olaylı ayrılmıştı! Müjde Uzman'ın yeni dizisi belli oldu! Yapımcılar peşindeydi...

Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Alev karakteriyle adından söz ettiren ve olaylı bir şekilde diziden ayrılan Müjde Uzman'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yeni sezonda Aşk Evlilik Boşanma isimli diziyle karşımıza çıkan ve reytingler nedeniyle kısa sürede final yapan dizinin ardından yeni projeyle el sıkıştı.

HALİT ERGENÇ'İN PARTNERİ OLACAK!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre yapımcıları peşinde koşturan Uzman, Kral Kaybederse’de “Cansu” rolüne hayat verecek. Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk‘in kaleme aldığı dizide Cansu karakterinin Kenan (Halit Ergenç) için geleceği öğrenildi.