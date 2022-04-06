Ruslar çıldırdı! Fenerbahçe'ye 100 milyon euro

Fenerbahçe'ye flaş teklif! Rusya-Ukrayna savaşının ardından Avrupa basketbolunun 1 numaralı organizasyonu EuroLeague, radikal bir karar alarak Rus takımlarını ligden ihraç etmişti. CSKA Moskova Başkanı Andrey Vatutin, yapmış olduğu açıklamada Avrupa basketbolunda dengeleri değiştirecek bir karar aldıklarını ifade etti.

"FENERBAHÇE'YE TEKLİF GÖTÜRDÜK"

Sırp basınında yer alan habere göre, CSKA Başkanı Andrey Vatutin yaptığı açıklamada, "Rus kulüpleri gelecek sene EuroLeague'e alınmazsa kendi ligimizi kuracağız. Yeni lig için Fenerbahçe'ye de teklif götürdük. Burada kulüpler EuroLeague'den en az 4 kat daha fazla gelir elde edecek. Toplamda 100 milyon euro dağıtılacak." ifadelerini kullandı.

Andrey Vatutin Fenerbahçe'nin yanı sıra, Anadolu Efes, Olympiakos, Panathinaikos, Partizan, Kızılyıldız, Buducnost, Cibona Zagreb ve Olimpija Ljubljana'ya da teklif götürdüklerini bildirdi. Kulüplerin bu teklife nasıl bir yanıt vereceği şimdiden büyük merak konusu oldu.



