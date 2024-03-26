YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Ruslar rotayı Kapadokya’ya çevirdi

Ruslar rotayı Kapadokya’ya çevirdi

İHA İHA
26.03.2024 13:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kapadokya bölgesindeki turizm potansiyelinin Rusya pazarına tanıtılması ve Türk-Rus iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla, Rus seyahat acenteleri yetkililerinden oluşan 25 kişilik heyet Kapadokya’yı keşfe geldi.

Ruslar rotayı Kapadokya’ya çevirdi

Nevşehir Valiliği, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türk Hava Yolları (THY) Nevşehir Şubesi, TURSAB Kapadokya Bölge Temsil Kurulu (Kapadokya BTK), Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD), Nevşehir Rehberler Odası (NERO) ve Kapadokya Turizm Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği’nin (KAP-HİB) destekleriyle, 3 gün sürecek olan programın ilk gününde Rus acente yetkilileri ile sektör temsilcileri bir araya geldi.

Kapadokya bölgesinde faaliyet gösteren seyahat acenteleri, oteller ve balon firmaları, Rus tur operatörleriyle bir araya gelerek karşılıklı turizm konularını ve iş birliğini görüştü.

Görüşmelerde, Kapadokya markasının Rusya’da daha geniş kitlelere tanıtılması ve turizm alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, Kapadokya’nın benzersiz doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel mirası, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Göreme Açık Hava Müzesi, yer altı şehirleri ve diğer önemli noktalar Rus tur operatörlerine gezdirilerek tanıtılacak.

Göreme’de gün doğumu ve gün batımı, balon turları gibi çeşitli aktivitelere katılan tur operatörleri bölgenin büyüleyici vadilerini keşfetme fırsatı bularak kendi pazarlarında Kapadokya’yı anlatacaklar.
Gerçekleştirilen bu etkinlik Kapadokya turizmcileri tarafından Kapadokya’nın uluslararası alandaki tanınırlığını artırmaya ve bölgenin turizm potansiyelini daha da yükseltmeye yönelik önemli ve olumlu bir adım olarak karşılandı.

Kapadokya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Teyfik Ölmez, “Son zamanlarda Kapadokya bölgesine Ruslar ilgi göstermeye başlamıştı. Bununla birlikte Kapadokya’daki işletmeciler de Rusya’dan gelecek olan misafirleri daha da iyi ağırlayabilmek, daha fazla tanıtım yapabilmek adına Türk Hava Yolları ile ortaklaşa bir tanıtım atağına geçtiler. Rusya’dan gelen 22 acente temsilcisini Kapadokya’da ağırlıyoruz. Bununla birlikte ülkelerine döndükleri zaman Kapadokya’yı daha çok tanıtacaklar. Moskova’da yapılan turizm fuarında Türkiye’ye karşı büyük bir ilgileri var. Türkiye’ye olan ilgileri her geçen gün artıyor. Pandemi ile başlayan Rus akımı önümüzdeki yıllarda da artarak devam edecek” dedi.

Rus acente temsilcisi Nicole Nurinova da yaptığı açıklamada, “Bugün burada Türk ve Rus acente yetkilileri buluştu. Bu buluşmanın amacı Kapadokya bölgesine çok daha fazla Rus turist getirmek. Ruslar Kapadokya’yı çok seviyorlar. Umarım bu yıl Ruslar Kapadokya’ya daha çok gelecek. Burayı gören Rus turistler eminim ki tüm kalbiyle sevecekler” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobilin LPG tüpü bomba gibi patladı: 1 kişi yaralandıOtomobilin LPG tüpü bomba gibi patladı: 1 kişi yaralandı
Akdağmadeni doğa turizminin merkezi olacakAkdağmadeni doğa turizminin merkezi olacak
159 memur yemin ederek göreve başladı159 memur yemin ederek göreve başladı
Anahtar Kelimeler:
Nevşehir

Nevşehir Namaz Vakitleri 26 Mart Salı

İmsak
05:05
Sabah
06:28
Öğle
12:52
İkindi
16:21
Akşam
19:06
Yatsı
20:23

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler26 Mart Salı

Avanos eczanesi
Avanos
Cebeci eczanesi
Derinkuyu
Günes eczanesi
Hacibektas
Aydan eczanesi
Urgup
Akün eczanesi
Merkez
Yavuz eczanesi
Merkez
Volkan eczanesi
Kozakli
Tümünü Göster
Nevşehir ECZANELER
Nevşehir ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bahar Fırsatları'nın sona ermesine çok az kaldı! Ünlü markalara uyguna sahip olmanın tam zamanı

Bahar Fırsatları'nın sona ermesine çok az kaldı! Ünlü markalara uyguna sahip olmanın tam zamanı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.