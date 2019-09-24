Ruslarla evlenen yabancılara bir yılda vatandaşlık!

Rusya’da geçtiğimiz yıllarda Rus vatandaşlığına geçiş ile ilgili hazırlanan tasarı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararnameyi imzalamasıyla resmileşti.
Buna göre, yabancılar Rus vatandaşıyla evlendikten 1 yıl sonra resmi başvuru yapıp resmen Rusya vatandaşı olabilecek. Uzun zamandır üzerinde çalışılan tasarının resmiyete kavuşmasıyla birlikte Ruslarla evlenenlerin mağduriyetinin giderilmesi hedefleniyor.
Rus vatandaşlarıyla evlenenlerin doğrudan Rusya vatandaşlığına geçiş süresi daha önce en az 3 yıldı.
Putin’in imzaladığı kararname, resmi gazetede yayınlandıktan sonra 2 Ekim’de fiili olarak uygulanmaya başlanacak.
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