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Ruslarla evlenen yabancılara bir yılda vatandaşlık!

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DÜNYA  | 24.09.2019 11:24 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kararnameye göre, Rus vatandaşlarıyla evlenen yabancıların vatandaşlık hakkı edinme süresi 1 yıla düşürüldü.

Ruslarla evlenen yabancılara bir yılda vatandaşlık!

Rusya’da geçtiğimiz yıllarda Rus vatandaşlığına geçiş ile ilgili hazırlanan tasarı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararnameyi imzalamasıyla resmileşti.

Buna göre, yabancılar Rus vatandaşıyla evlendikten 1 yıl sonra resmi başvuru yapıp resmen Rusya vatandaşı olabilecek. Uzun zamandır üzerinde çalışılan tasarının resmiyete kavuşmasıyla birlikte Ruslarla evlenenlerin mağduriyetinin giderilmesi hedefleniyor.

Rus vatandaşlarıyla evlenenlerin doğrudan Rusya vatandaşlığına geçiş süresi daha önce en az 3 yıldı.

Putin’in imzaladığı kararname, resmi gazetede yayınlandıktan sonra 2 Ekim’de fiili olarak uygulanmaya başlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
rusya YABANCI vatandaşlık putin

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