SPOR

Russell Westbrook 51 yıl sonra adını tarihe yazdırdı

NBA HABERLERİ  | 03.04.2019 10:25 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, yıldız oyuncusu Russell Westbrook'un üstün performansıyla rekora imza attığı mücadelede Los Angeles Lakers'ı 119-103 mağlup etti.

Russell Westbrook 51 yıl sonra adını tarihe yazdırdı

NBA'e 4 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda play-off'a kalmayı garantileyen Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 119-103'lük skorla yenerek sezonun 45. galibiyetini aldı.

Thunder'da 20 sayı, 21 asist ve 20 ribauntluk performansıyla galibiyette başrolü oynayan Westbrook, NBA'de üç istatistikte 20 barajına 51 yıl sonra ulaşarak adını tarihe yazdırdı. Paul George ve Jerami Grant 19'ar sayı, Steven Adams ise 13 sayıyla galibiyete katkı yapan diğer oyuncular oldu.

Westbrook'un tarihi başarısını NBA'de daha önce sadece Wilt Chamberlain, 1968 yılında Pistons'a karşı 22 sayı, 25 ribaunt ve 21 asistlik performansıyla gerçekleştirmişti.

Play-off'a kalma şansını kaçırmasının ardından birçok yıldız oyuncusundan yoksun olarak maça çıkan Lakers'ın en skorer oyuncusu, 23 sayı kaydeden Kentavious Caldwell-Pope oldu.

WARRIORS COUSINS İLE KAZANDI

Son iki yılın şampiyonu Golden State Warriors, konuk ettiği Denver Nuggets'ı 116-102 mağlup ederek Batı Konferansı'nda liderliğini sürdürdü.

Sezonun 53. galibiyetine uzanan Warriors'ta DeMarcus Cousins 28 sayı, 13 ribaunt ve 5 asist, Kevin Durant 21 sayı ve 6 asist, Stephen Curry ise 17 sayıyla oynadı.

Bu sezon 26. kez kaybeden Batı Konferansı ikincisi Nuggets'ta Jamal Murray, 17 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olarak öne çıktı.

NBA'de yarın 12 maç oynanacak.

SONUÇLAR

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers: 119-103

San Antonio Spurs-Atlanta Hawks: 117-111

Sacramento Kings-Houston Rockets: 105-130

Golden State Warriors-Denver Nuggets: 116-102

Dünya turuna çıkmışlardı! Fethiye'de büyük sürprizDünya turuna çıkmışlardı! Fethiye'de büyük sürpriz
Bucks deplasmanda güldüBucks deplasmanda güldü
NBA'i karıştıran tecavüz iddiasıNBA'i karıştıran tecavüz iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Russell Westbrook NBA

En Çok Okunan Haberler

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

Küme düşen ikinci takım belli oldu

Küme düşen ikinci takım belli oldu

Aslan avantajı kaptırdı

Aslan avantajı kaptırdı

Barcelona'dan müthiş geri dönüş

Barcelona'dan müthiş geri dönüş

Süper Lig'in en değerli takımı belli oldu

Süper Lig'in en değerli takımı belli oldu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Lebron James sezonu kapattı

Lebron James sezonu kapattı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

NBA'e Enes Kanter uyarısı!

NBA'e Enes Kanter uyarısı!

Obradovic ve NBA bombası

Obradovic ve NBA bombası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Russell Westbrook 51 yıl sonra adını tarihe yazdırdı

Westbrook tarih yazdı!

Milwaukee Bucks Brooklyn Nets'i 131-121 yendi

Bucks deplasmanda güldü

NBA'i karıştıran tecavüz iddiası

NBA'i karıştıran tecavüz iddiası

Golden State Warriors 137 - 90 Charlotte Hornets

Golden State evinde fark attı

Los Angeles Lakers'ın yıldızı Lebron James sezonu kapattı

Lebron James sezonu kapattı

James Harden, Sacramento Kings karşısında Houston Rockets'ı taşıdı

Harden Houston Rockets'ı taşıdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.