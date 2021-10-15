Rüstem Derin Türkiye rekoru kırdı! Gümüş madalya kazandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası'nın ikinci gün yarışlarında paletsiz ip destekli branşta 91 metreye inmeyi başaran Rüstem Derin Türkiye rekoru kırdı ve Dünya Kupasında gümüş madalya kazandı.

Türk Milli Takımı sporcularından Rüstem Derin ise ip destekli paletsiz (FIM) disiplininde 91 metreye dalarak, erkeklerde yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu ve kendisine ait 83 metrelik eski rekorunu geliştirdi.

Dünya Şampiyonasının son günü sabit ağırlık çift palet branşında yarışan Rüstem Derin 85m dalarak bir Türkiye rekoru daha kırdı. 83 Mete ile kendisine ait olan rekoru 85 metreye geliştirdi.

