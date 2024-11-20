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Rüştü Onur Atilla gecelerde yakalandı! Gizemli arkadaşı bakın kimmiş

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.11.2024 16:25
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10 yıllık eşi Sinem Ayyıldız ile boşandıktan birkaç gün sonra şarkıcı Nez ile aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla'nın mutluluğu kısa sürmüş ünlü çift ayrılık kararı ile şaşırtmıştı. Bir süredir yalnız olan Rüştü Onur Atilla, geçtiğimiz hafta gecelerde yakalandı. Ünlü isme yanındaki gizemli ismin kim olduğu soruldu.

Rüştü Onur Atilla gecelerde yakalandı! Gizemli arkadaşı bakın kimmiş

Güldür Güldür Show'daki performansıyla adından söz ettiren Rüştü Onur Atilla, bir süredir özel hayatıyla magazin manşetlerinden düşmüyor.

Sinem Ayyıldız’la 10 yıllık evliliğini geçen haziran ayında tek celsede bitiren Rüştü Onur Atilla, boşandıktan kısa bir süre sonra şarkıcı Nez’le aşk yaşadığını sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla ilan etmişti.

nez

Nez’le de ilişkisi de sona eren ünlü oyuncu, geçtiğimiz hafta gecelerde görüntülendi. Rüştü Onur Atilla'ya yanındaki gizemli ismin kim olduğu soruldu.

gizemli

Atilla; ''Jessica arkadaşım, vakit geçirmeyi seviyoruz. Bir sürü öyle arkadaşım var.' diyerek yanıt verdi.

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''BEN KİMİM Kİ?''

Son günlerde sürekli aşk hayatıyla gündeme gelen ünlü oyuncu bu duruma sitem ederek 'İnsanların bir sürü derdi tasası varken bununla gündem olmak ne kadar gerekli? Ben kimim ki?' diye konuştu.

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Güldür Güldür Rüştü Onur Atilla
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