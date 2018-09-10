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Rusya 5 - 1 Çekya (Hazırlık maçı)

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 10.09.2018 21:54 | Son Güncelleme

A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakiplerinden Rusya, hazırlık maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. Rostov Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 5-1'lik skorla kazandı.

Rusya 5 - 1 Çekya (Hazırlık maçı)

Rusya Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Çekya'yı 5-1 mağlup etti.

UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ile aynı grupta yer alan Rusya, hazırlık maçında Rostov Arena'da Çekya'yı ağırladı.

Rusya, ikincisi penaltıdan olmak üzere 8 ve 29. dakikalarda Aleksey Ionov, 24. dakikada Anton Zabolotny, 78. dakikada Aleksandr Erokhin ve 83. dakikada Dmitri Poloz'un kaydettiği gollerle 5-1'lik galibiyete ulaştı. Çekya'nın tek golü, 74. dakikada Tomas Soucek'ten geldi.

Rusya, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Türkiye ile deplasmanda oynadığı ilk maçı 2-1 kazanmıştı. Çekya ise UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup karşılaşmasında konuk ettiği Ukrayna'ya 2-1 mağlup olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Çekya hazırlık maçı

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