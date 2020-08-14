Rusya'da futbol takımının soyunma odasına ayı girdi! İşte o anlar

Rusya'da ilginç bir görüntü yaşandı. Bir futbol takımının soyunma odasına ayı getirildi. Ülke tarafından sembolik hayvan olarak kabul edilen ayı, futbolcuların soyunma odasına getirildi. Ayıyı gören bazı futbolcular korkarken, bazılarıysa o anları telefonuna kaydetti.
Обычная раздевалка футболистов в России ???? pic.twitter.com/L3ak5Xecev— Sports.ru (@sportsru) August 12, 2020
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