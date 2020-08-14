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Rusya'da futbol takımının soyunma odasına ayı girdi! İşte o anlar

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 14.08.2020 16:48 | Son Güncelleme

Rusya'da bir futbol takımının soyunma odasına ayı girdi. Ülkenin sembolik hayvanı olarak bilinen ve futbolcuların yanına getirilen ayı, yürekleri ağza getirdi. İşte o görüntüler...

Rusya'da futbol takımının soyunma odasına ayı girdi! İşte o anlar

Rusya'da ilginç bir görüntü yaşandı. Bir futbol takımının soyunma odasına ayı getirildi. Ülke tarafından sembolik hayvan olarak kabul edilen ayı, futbolcuların soyunma odasına getirildi. Ayıyı gören bazı futbolcular korkarken, bazılarıysa o anları telefonuna kaydetti.

İŞTE O ANLAR!


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