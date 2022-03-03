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Rusya'da gündem Yusuf Yazıcı! Neler yapıyor neler...

03.03.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CSKA Moskova'ya transfer olduğu günden beri gündemden düşmeyen Yusuf Yazıcı, Rusya'da manşetleri süslemeye devam ediyor. Yeni takımına çok çabuk uyum sağlayan yıldız oyuncu gol ve asistlerine tüm hızıyla devam ediyor.

Rusya'da gündem Yusuf Yazıcı! Neler yapıyor neler...

Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova'yı taşımaya devam ediyor. Çıktığı 2 maçta 1 gol 2 asist yapan yıldız oyuncu, Rus taraftarları şimdiden kendine hayran bıraktı.

GEÇEN HAFTA MUAZZAM BİR GOL ATMIŞTI

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Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova ile çıktığı ilk maçta Spartak Moskova'ya karşı oynamıştı. 2-0 kazandıkları maçta muazzam bir frikik golü atan Yusuf Yazıcı, sosyal medyada gündem olmuştu.

ŞİMDİ DE ASİST YAPTI!

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Geçen hafta attığı golle hala hafızalarda olan Yusuf Yazıcı, bu hafta da kornerden asist yaptı. Kullandığı korner vuruşunda takım arkadaşı düzgün bir kafa vuruşu yaptı ve top ağlara gitti. Böylece Yusuf Yazıcı, çıktığı 2 maçta 1 gol 2 asist yapma başarısı göstermiş oldu.

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"HARİKA BİR ÖZELLİK"

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CSKA Moskova Teknik Direktörü Aleksey Berezutski, maçın ardından Yusuf'a övgü yağdırdı. Berezutski, "Harika seti var. Sabit parçalar futbolun önemli parçasıdır. Şu anda bunları mükemmel şekilde yerine getiren oyuncumuz var. Türk futbolcu Yusuf bize büyük bir avantaj sağlıyor" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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