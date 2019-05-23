Rusya Kupası, tek golle Lokomotiv Moskova'nın

Rusya Kupası finalinde Lokomotiv Moskova, Ural'ı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Rusya Samara'da 2018 FIFA Dünya Kupası için özel olarak inşa edilen Samara Arena'da oynanan final maçında, Lokomotiv Moskova ile Ural karşılaştı. Lokomotiv Moskova, 27'nci dakikada Dmitri Barinov'un attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrılarak Rusya Kupası'nı kazandı.
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