Rusya Milli Takımı eski kalecilerinden Ruslan Nigmatullin'den Zakharyan için taraftarı çıldırtan sözler! "Galatasaray nerede, o nerede"

Son günlerde ismi Galatasaray ile anılan isimlerden olan Arsen Zakharyan için Rus Milli Takımı'nın eski kalecisi Ruslan Nigmatullin ülkesinin basınına verdiği bir röportajda Sarı-Kırmızılı taraftarları kızdıracak değerlendirmelerde bulundu.

"ZAKHARYAN NEREDE, O NEREDE!"

Nigmatullin yaptığı açıklamada, "Zakharyan nerede, Galatasaray nerede? Bu kadar genç yaşta, potansiyelli bir futbolcunun daha üst seviyede bir lige gidebilecekken Türkiye'ye gitmesinin bir anlamı yok." dedi.

"GALATASARAY'A TRANSFER OLMAK MANTIKSIZ"

Eski kaleci ayrıca, "Chelsea'nin ilgisinden sonra Galatasaray'a transfer olmak mantıksız olur. Bence daha iyi seçenekler için beklemesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

TARAFTAR ÇILGINA DÖNDÜ!

Nigmatullin'in bu sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Sarı-Kırmızılı taraftarlar eski milli oyuncuya büyük tepki gösterdi.

