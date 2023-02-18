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Rusya Milli Takımı eski kalecilerinden Ruslan Nigmatullin'den Zakharyan için taraftarı çıldırtan sözler! "Galatasaray nerede, o nerede"

18.02.2023 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken, gündemdeki isimlerden biri de 19 yaşındaki Rus oyuncu Arsen Zakharyan olmuştu. Bu söylenti Rus basınında da geniş yankı bulurken, Rus Milli Takımı'nın eski kalecisi Ruslan Nigmatullin Sarı-Kırmızılı camiayı kızdıracak bir değerlendirmede bulundu. İşte detaylar...

Rusya Milli Takımı eski kalecilerinden Ruslan Nigmatullin'den Zakharyan için taraftarı çıldırtan sözler! "Galatasaray nerede, o nerede"

Son günlerde ismi Galatasaray ile anılan isimlerden olan Arsen Zakharyan için Rus Milli Takımı'nın eski kalecisi Ruslan Nigmatullin ülkesinin basınına verdiği bir röportajda Sarı-Kırmızılı taraftarları kızdıracak değerlendirmelerde bulundu.

"ZAKHARYAN NEREDE, O NEREDE!"

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Nigmatullin yaptığı açıklamada, "Zakharyan nerede, Galatasaray nerede? Bu kadar genç yaşta, potansiyelli bir futbolcunun daha üst seviyede bir lige gidebilecekken Türkiye'ye gitmesinin bir anlamı yok." dedi.

"GALATASARAY'A TRANSFER OLMAK MANTIKSIZ"

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Eski kaleci ayrıca, "Chelsea'nin ilgisinden sonra Galatasaray'a transfer olmak mantıksız olur. Bence daha iyi seçenekler için beklemesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

TARAFTAR ÇILGINA DÖNDÜ!

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Nigmatullin'in bu sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Sarı-Kırmızılı taraftarlar eski milli oyuncuya büyük tepki gösterdi.

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