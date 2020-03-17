Rusya Premier Ligi maçları Koronavirüs nedeniyle 10 Nisan'a kadar ertelendi!

Ülkemizde de görülmeye başlanan Koronavirüs vakası gündem olmaya devam ediyor. Dünya'nın 5 büyük liginin ertelenmesinin ardından büyük önlemler alınan Koronavirüs şimdi de Rusya ligini etkiledi.
Rusya Futbol Federasyonunun verdiği karar neticesinde, Rusya Premier Ligi maçları 10 Nisan'a kadar askıya alındı. Böylece Avrupa'da şu anda maçların devam ettiği Türkiye ve Ukrayna ligi kaldı.
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