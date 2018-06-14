Rusya - Suudi Arabistan maçında sakatlanan Dzagoev oyuna devam edemedi!

2018 Dünya Kupası'nın açılışında Suudi Arabistan ile karşılaşan Rusya, ilk maçta büyük bir şok yaşadı.
Mücadelenin 22. dakikası oynanırken gelişen Rusya hücumunda yıldız oyuncu Dzagoev, bir anda kendisini yere bıraktı. Topun taca çıkmasının ardından sağlık görevlileri sahaya girdi. Ancak Dzagoev, oyuna daha fazla devam edemedi.
Sakatlanarak kenara gelen Dzagoev yerine Rusya'da oyuna Cheryshev dahil oldu.
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