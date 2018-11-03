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Rusya'yı 5-1 yenen Ampute Milli Takımı yarı finalde

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 03.11.2018 11:34 | Son Güncelleme

Ampute Futbol Dünya Kupası'nda çeyrek final maçında Rusya'yı 5-1'lik skorla geçen Türkiye Ampute Milli Takımı yarı finale yükseldi.

Rusya'yı 5-1 yenen Ampute Milli Takımı yarı finalde

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Meksika'nın San Juan de los Lagos kentinde devam eden organizasyonda Türkiye, çeyrek final maçında Rusya ile karşılaştı. Karşılaşmayı, Barış Telli, Muhammet Yeğen, Rahmi Özcan, Serkan Dereli ve Şeyhmus Erdinç'in golleriyle 5-1 kazanan ay-yıldızlılar, yarı finalde Meksika'nın rakibi oldu. Türkiye ile Meksika arasındaki yarı final maçı 4 Kasım Pazar günü TSİ 05.00'te başlayacak. Kupadaki diğer yarı final maçında ise Brezilya ile Angola mücadele edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Ampute Futbol Dünya Kupası Rusya Türkiye

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