Rusya'dan ilk turist kafilesi Muğla'ya geldi

Rusya tarafından Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gerekçesiyle Türkiye'ye yönelik 15 Nisan'da başlatılan uçuş kısıtlamasının 22 Haziran itibarıyla sona erdirilmesiyle ilk Rus turist kafilesi Muğla'daki YDA Dalaman Havalimanı'na geldi.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Vnukova Havalimanı'ndan kalkan uçak, 288 yolcusuyla saat 11.30'da YDA Dalaman Havalimanı'na indi.

Turist kafilesi, termal kameralardan geçip havalimanına girdi. Pasaport işlemlerinin ardından salgın tedbirleri gözetilerek valizlerini almaları sağlanan turistler, servislerle konaklayacakları otellere hareket etti.

Havalimanına inen turistlere Türk lokumu ikram edildi.

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, gazetecilere, Rusya'nın Türkiye'ye tüm uçuşlarını başlatma kararının ardından Moskova'dan havalanan ilk uçağın Dalaman Havalimanı'na 288 yolcusuyla indiğini söyledi.

Gelecek günlerde Rus turistlerin bölgeye gelmeye devam edeceğini belirten Güvenç, "Sezon boyu ekim ayının sonuna kadar uçuş planlaması mevcut. Rusya'nın 9 şehrinden Dalaman'a uçak seferi yapılacak. Uzun zamandır iç turizmden tatmin olmayan Rus turistlerin Türkiye'nin açılmasıyla akın akın Türkiye'ye geldiklerini görüyoruz. Burada en önemli destinasyonlardan birisi Antalya ve Dalaman." dedi.

Bölgenin salgın döneminde rağbet gördüğünü anlatan Güvenç, "Salgın nedeniyle yeni bir trend ortaya çıktı. Gelen ziyaretçiler daha doğal ortamda daha mesafeli mekanlarda tatillerini yapmak istiyorlar. Bu tam da Muğla'nın tarifine uyuyor. Bundan sonraki uçakların doluluklarının artarak devam edeceğini ve sezonun uzayacağını görüyoruz." diye konuştu.

Rusya'da yeni planlamaların da devam ettiğini anlatan Güvenç şöyle konuştu:

"Rusya'dan hatlar arası aktarmalar ve yeni planlamalar yapılıyor. İç turizmdeki rezervasyonların iptal edilerek Türkiye'ye çevrildiğini görüyoruz. Durum iyi görünüyor. Herhangi bir olağanüstü durum olmazsa geri kalan süre içerisinde iyi bir sezon geçireceğimizi bekliyoruz. Sezonda yaklaşık 274 bin civarında Rus turistin bölgemize gelmesini umut ediyoruz. Özellikle Kültür ve Turizm Bakanı'mızın çabalarının çok büyük etkisi oldu. Türkiye'de ikinci aşıyı olma aralığı için 4 haftalık süre var. Fakat Batı'da bu süre 7 hafta. Kitle aşılaması konusunda bu bize avantaj sağlıyor. Türkiye bu konuda oldukça hızlı davrandı. Bu da bize olumlu yansıdı. Turizm çalışanlarının öncelikli aşılanmasının sektörde büyük etkisini gördük."

Güvenç, rezervasyonların gelecek günlerde artarak devam etmesini öngördüklerini dile getirdi.

