Rüya gerçek mi oluyor? Enes Ünal'ı dünya devi resmen istedi

Kariyerini La Liga ekibi Getafe'de sürdüren Enes Ünal'ın Atletico Madrid'in transfer listesinde olduğu iddia edildi. İspanyol basınında yer alan haberde, Atletico Madrid'in forvet rotasyonu için düşünülen Enes'in devre arasında takıma katılabileceği yazıldı.

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro civarında olan Enes Ünal için bu rakamı ödemeye hazır olan Atletico Madrid'in devre arasında bu transfer bitirmeyi hedeflediği yazıldı. Verdiği röportajlarda dünya devlerinde oynamak istediğini söyleyen Enes'in hayalinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz bilinmiyor...



