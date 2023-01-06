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  4. Rüya gerçek mi oluyor? Enes Ünal'ı dünya devi resmen istedi

Rüya gerçek mi oluyor? Enes Ünal'ı dünya devi resmen istedi

06.01.2023 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kariyerine La Liga ekiplerinden Getafe'de devam eden Enes Ünal'ı dünya devi istedi. Gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Enes'i İspanyol ekibi Atletico Madrid gündemine aldı.

Rüya gerçek mi oluyor? Enes Ünal'ı dünya devi resmen istedi
Enes Ünal

Enes Ünal

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Getafe
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Kariyerini La Liga ekibi Getafe'de sürdüren Enes Ünal'ın Atletico Madrid'in transfer listesinde olduğu iddia edildi. İspanyol basınında yer alan haberde, Atletico Madrid'in forvet rotasyonu için düşünülen Enes'in devre arasında takıma katılabileceği yazıldı.

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

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Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro civarında olan Enes Ünal için bu rakamı ödemeye hazır olan Atletico Madrid'in devre arasında bu transfer bitirmeyi hedeflediği yazıldı. Verdiği röportajlarda dünya devlerinde oynamak istediğini söyleyen Enes'in hayalinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz bilinmiyor...


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Anahtar Kelimeler:
Atlético Madrid Enes Ünal getafe ekipleri

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