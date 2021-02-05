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Rüzgar Aksoy, Balaban karakteriyle Arıza'ya katıldı! Arıza 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

05.02.2021 22:03 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin sevilen dizisi Arıza'nın merakla beklenen 21. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Arıza dizisinde dengeleri değiştirecek bir isim dahil olacak. Arıza'ya katılan sevilen oyuncu Rüzgar Aksoy farklı ve ilginç bir karakter olan Balaban'ı canlandıracak. İşte Arıza yeni bölüm fragmanı ve özeti.

Show TV'de ekrana gelen ve beğeni ile izlenen O3 Medya imzalı Arıza'nın 21. bölüm tanıtımı yayınlandı. Ali Rıza ve İhtiyar'ın karşı karşıya geldiği tanıtımda ikilinin gerilimi artıran konuşması dikkat çekiyor. Burak, abisine olan öfkesi yüzünden kendine silah doğrulturken, Murat ile arasında yaşanacaklar merakla bekleniyor. Balaban'ın gelişiyle Arıza'da neler yaşanacak büyük merak uyandırırken, Ali Rıza'nın babası ile İhtiyar'ın ne gibi bir bağlantısı olduğu akıllarda soru işareti oluşturuyor.

Rüzgar Aksoy (2)

ARIZA'DA BALABAN DÖNEMİ BAŞLIYOR

Arıza'da Aksoy, farklı ve ilginç bir karakter olan Balaban'ı canlandıracak. Ailesini trajik bir trafik kazasında kaybeden ve dayısı tarafından büyütülen Balaban, keskin zekası ile öne çıkmaktadır.

Rüzgar Aksoy (1)

Teknoloji ve spor meraklısı olan bu genç adam dayısının etkisi ile istemediği halde karanlık dünyanın işlerine bulaşmak zorunda kalmıştır. Yolu bir şekilde Ali Rıza ile de kesişen Balaban'ın gelişi hassas olan dengelerin iyice gerilmesine ve merak dolu gelişmelerin yaşanmasına neden olacaktır.

Rüzgar Aksoy (3)

ARIZA'NIN 21. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Burak, abisinin babasını sattığını öğrendikten sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşar.

Arıza (5)

Ali Rıza ise İhtiyar'la artık bir araya gelmiştir ve Balaban'ı bulacağına dair ona söz verir. Ali Rıza, Balaban'ı ararken, Balaban Halide'nin kliniğine tatsız bir ziyarette bulunarak kendini gösterir.

Arıza (6)

İhtiyar'ın öncülüğünde toplanan konsorsiyum üyeleri yeni dönemde neler yapacaklarını kararlaştırırlar.

Arıza (2)

Burak ve Balaban ise yeni bir iş birliğinin temellerini atmıştır. Babasıyla ilgili her geçen gün yeni bir şey öğrenen Ali Rıza'nın aklı ise iyiden iyiye karışır.

Arıza (1)

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma'nın kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Katagan, Kemal Burak Alper ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Arıza (4)

Arıza'nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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