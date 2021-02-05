Rüzgar Aksoy, Balaban karakteriyle Arıza'ya katıldı! Arıza 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Show TV'de ekrana gelen ve beğeni ile izlenen O3 Medya imzalı Arıza'nın 21. bölüm tanıtımı yayınlandı. Ali Rıza ve İhtiyar'ın karşı karşıya geldiği tanıtımda ikilinin gerilimi artıran konuşması dikkat çekiyor. Burak, abisine olan öfkesi yüzünden kendine silah doğrulturken, Murat ile arasında yaşanacaklar merakla bekleniyor. Balaban'ın gelişiyle Arıza'da neler yaşanacak büyük merak uyandırırken, Ali Rıza'nın babası ile İhtiyar'ın ne gibi bir bağlantısı olduğu akıllarda soru işareti oluşturuyor.

ARIZA'DA BALABAN DÖNEMİ BAŞLIYOR

Arıza'da Aksoy, farklı ve ilginç bir karakter olan Balaban'ı canlandıracak. Ailesini trajik bir trafik kazasında kaybeden ve dayısı tarafından büyütülen Balaban, keskin zekası ile öne çıkmaktadır.

Teknoloji ve spor meraklısı olan bu genç adam dayısının etkisi ile istemediği halde karanlık dünyanın işlerine bulaşmak zorunda kalmıştır. Yolu bir şekilde Ali Rıza ile de kesişen Balaban'ın gelişi hassas olan dengelerin iyice gerilmesine ve merak dolu gelişmelerin yaşanmasına neden olacaktır.