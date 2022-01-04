Rüzgar Çetin gece hayatına hız kesmeden devam ediyor! Koşar adım otele girdi

2011 yılında bir barda kavgaya karışıp, beş sene öncede Beşiktaş’ta trafik kazasında bir polisi öldürdüğü için cezaevinde kalan Rüzgar Çetin, gece hayatına hız kesmeden devam ediyor.

GECE HAYATINA DEVAM EDİYOR

Ünlü yönetmen Sinan Çetin’in vukuatlarıyla adından söz ettiren 37 yaşındaki oğlu Rüzgar Çetin, önceki gece Bebek'te objektiflere yansıdı. Ünlü ismin telefonla konuşması dikkatlerden kaçmadı.

Çetin, Bebek Otel'e gireceği sırada patlayan flaşlar karşısında kendisini görüntüleyen gazetecilere, "İyi seneler" dileyerek, hızlı adımlarla otele giriş yaptı.



"ARTIK DURULDUM"

Aylar önce artık durulduğunu ve yalnızca işleriyle ilgilendiğini söyleyen Rüzgar Çetin, Beyoğlu Asmalımescit’te aldığı yeni bir binanın restorasyonunu yaptırıp, otel olarak hizmete açacağını belirtmişti.



