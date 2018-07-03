Rüzgar Erkoçlar 'Suçu nereden işledilerse oradan asın!'

Cinsiyet değişirme ameliyatıyla erkek olan Rüzgar Erkoçlar, Ankara'da kaybolduktan 1 hafta sonra cesedi bulunan Minik Eylül'ün ardından dün ölü bulunan Leyla'nın haberinin ardından Adalet Bakanlığı'na seslendi.

Instagram hesabından paylaşım yapan Rüzgar Erkoçlar şu sözlerle Adalet Bakanlığı'na seslendi:

''Biz, insan diyemeyeceğim bu pisliklere hem ceza vermeyeceğiz, ceza verirsek ellerimizle besleyeceğiz ya da ilaçlı hadım mı? Eski yıllarda suçu hangi elinle işlediysen o elinle cezalandırılırdın. Bunlara da ilaçlı hadım değil, nereden işlediyse suçu oradan asacaksın. Daha kaç canın yanması gerekiyor? İlk hayvana sonra çocuklara sonra kadınlara... Birilerinin artık bunu durdurması gerekir Adalet Bakanlığı."





