MAGAZİN

Rüzgar Erkoçlar 'Suçu nereden işledilerse oradan asın!'

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.07.2018 21:47 | Son Güncelleme

Kaybolduktan 1 hafta sonra cesedi bulunan minik Eylül'ün ardından dün ölü bulunan Leyla'nın haberini alan Rüzgar Erkoçlar, Adalet Bakanı'na seslenerek "Bu kişiler suçu nereden işledilerse oradan asın" dedi

Rüzgar Erkoçlar 'Suçu nereden işledilerse oradan asın!'

Cinsiyet değişirme ameliyatıyla erkek olan Rüzgar Erkoçlar, Ankara'da kaybolduktan 1 hafta sonra cesedi bulunan Minik Eylül'ün ardından dün ölü bulunan Leyla'nın haberinin ardından Adalet Bakanlığı'na seslendi.

Instagram hesabından paylaşım yapan Rüzgar Erkoçlar şu sözlerle Adalet Bakanlığı'na seslendi:

''Biz, insan diyemeyeceğim bu pisliklere hem ceza vermeyeceğiz, ceza verirsek ellerimizle besleyeceğiz ya da ilaçlı hadım mı? Eski yıllarda suçu hangi elinle işlediysen o elinle cezalandırılırdın. Bunlara da ilaçlı hadım değil, nereden işlediyse suçu oradan asacaksın. Daha kaç canın yanması gerekiyor? İlk hayvana sonra çocuklara sonra kadınlara... Birilerinin artık bunu durdurması gerekir Adalet Bakanlığı."

ruzgar

PARTNERCinsel ilişki sırasında sakın bunları yapmayın!Cinsel ilişki sırasında sakın bunları yapmayın!
Takipçisinin yorumu Alişan'ı çileden çıkardı! 'Mahkemede de söylersin'Takipçisinin yorumu Alişan'ı çileden çıkardı! 'Mahkemede de söylersin'
Nusret'in Godfather paylaşımı olay oldu! Nusret'in Godfather paylaşımı olay oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
rüzgar erkoçlar rüzgar erkoçlar instagram

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı soru şoke etti

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı soru şoke etti

Emekli ve memur 2018 zammı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Emekli ve memur 2018 zammı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

Kahramanmaraş ve Çorum'da deprem! Kandilli son depremler

Kahramanmaraş ve Çorum'da deprem! Kandilli son depremler

100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılıyor

100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılıyor

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aylin Coşkun'dan örnek davranış

Aylin Coşkun'dan örnek davranış

Gülben Ergen'den sosyal medya kararı

Gülben Ergen'den sosyal medya kararı

Pınar Altuğ: 'Yine terk edildim'

Pınar Altuğ: 'Yine terk edildim'

Takipçisinin yorumu Alişan'ı çileden çıkardı! 'Mahkemede de söylersin'

Takipçisinin yorumu Alişan'ı çileden çıkardı! 'Mahkemede de söylersin'

Nusret'in Godfather paylaşımı olay oldu!

Nusret'in Godfather paylaşımı olay oldu!

Tarkan, minik Eylül ve Leyla'nın ölümüne isyan etti

Tarkan, minik Eylül ve Leyla'nın ölümüne isyan etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.