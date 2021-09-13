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Rüzgar Sörfü ile Dingi Öğreticisi ve Eğitmeni Yetiştirme Kursu, Bodrum'da düzenlenecek

13.09.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rüzgar Sörfü ile Dingi Öğreticisi ve Eğitmeni Yetiştirme Kursu, Bodrum'da düzenlenecek

Türkiye Yelken Federasyonu, Rüzgar Sörfü ile Dingi Öğreticisi ve Eğitmeni Yetiştirme Kursu'nun Bodrum'da düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında organize edilecek kurslar, 3 gün çevrim içi, 2 gün ise denizde uygulamalı şekilde verilecek.

Rüzgar Sörfü Öğreticisi ve Eğitmeni Yetiştirme Kursu, 22-26 Eylül tarihlerinde Cem Dinç'in eğitmenliğinde, Dingi Öğreticisi ve Eğitmeni Yetiştirme Kursu ise Özgür Türkalp'in eğitmenliğinde 29 Eylül-3 Ekim tarihlerinde yapılacak.

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