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Rüzgar Sörfü Öğreticisi ve Eğitmeni Yetiştirme Kursu, İzmir'de düzenlenecek.

16.09.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rüzgar Sörfü Öğreticisi ve Eğitmeni Yetiştirme Kursu, İzmir'de düzenlenecek.

Türkiye Yelken Federasyonu, Rüzgar Sörfü Öğreticisi ve Eğitmeni Yetiştirme Kursu'nun İzmir'de düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 4-8 Ekim tarihlerinde, Alaçatı Çağla Kubat Yelken Kulübü'nde organize edilecek kurs, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında gerçekleştirilecek.

Kurs 3 gün çevrim içi, 2 gün ise denizde uygulamalı şekilde Dorukhan Özarslan eğitmenliğinde verilecek.

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