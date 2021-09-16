Rüzgar Sörfü Öğreticisi ve Eğitmeni Yetiştirme Kursu, İzmir'de düzenlenecek.

Türkiye Yelken Federasyonu, Rüzgar Sörfü Öğreticisi ve Eğitmeni Yetiştirme Kursu'nun İzmir'de düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 4-8 Ekim tarihlerinde, Alaçatı Çağla Kubat Yelken Kulübü'nde organize edilecek kurs, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında gerçekleştirilecek.

Kurs 3 gün çevrim içi, 2 gün ise denizde uygulamalı şekilde Dorukhan Özarslan eğitmenliğinde verilecek.



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