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Rüzgar sörfünde 2021 Techno 293 Plus Dünya Şampiyonası ödül töreniyle sona erdi

14.08.2021 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Techno 293 Plus Genç Kadınlarda Rusya'dan Daria Bannaya, genç erkeklerde ise İtalya'dan Davide Antognoli dünya şampiyonu oldu - Türk sporcular Merve Vatan dünya ikincisi, Ozan Türker ise dünya üçüncülüğü elde etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, rüzgar sörfünde 2021 Techno 293 Plus Dünya Şampiyonası ödül töreniyle sona erdi.

Türkiye Yelken Federasyonunun (TYF) organizasyonunda gerçekleştirilen şampiyona, Bitez Mahallesi açıklarında yapıldı. Türkiye, Yunanistan, İtalya, Rusya, Hollanda, İspanya ve Belarus'tan 40 sporcunun mücadele ettiği yarışların tamamlanmasının ardından dereceye girenlere ödülleri, Bitez sahilinde düzenlenen törenle verildi.

Techno 293 Plus Genç Kadınlarda, Rusya'dan Daria Bannaya dünya şampiyonu olurken, Türkiye'den Merve Vatan ikincilik, Hollanda'dan Louisa Schmidt ise üçüncülük elde etti.

İtalya'dan Davide Antognoli'nin şampiyonluğu kazandığı genç erkeklerde, yine İtalya'dan Giorgio Falqui Cao ikinci, Türkiye'den Ozan Türker de üçüncü oldu.

Techno 293 Plus Açık Erkekler kategorisinde ise Belarus'tan Artiom Javaday birinciliği, Yunanistan'dan Efstratios Kontaxakis ikinciliği elde etti.

Sporcuların ödülleri Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, TYF Başkan Vekili Ceyhun Üstüner, Muğla Gençlik ve Spor Müdürü Ömer İlman, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Utku Meral ile federasyon ve organizasyon yetkililerince verildi.

Organizasyonda görev alan ve destekte bulunanlara da plaket takdim edildi.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, çok önemli bir organizasyonun başarıyla tamamlandığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yaşanan doğal afetlerin katılımcı sayısını etkilediğini işaret eden Yılmaz, gelecek günlerde daha güzel ve daha fazla katılımlı yarışlarda bir arada olmayı diledi.

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