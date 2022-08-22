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Rüzgar sörfünde Dünya Çocuklar, Gençler ve Masterlar Şampiyonası sona erdi

22.08.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rüzgar sörfünde Dünya Çocuklar, Gençler ve Masterlar Şampiyonası sona erdi

İZMİR (AA) - Medicana 2022 Uluslararası Rüzgar Sörfü Birliği (IFCA) Slalom Dünya Çocuklar, Gençler ve Masterlar Şampiyonası, Alaçatı'da düzenlenen törenle sona erdi.

Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada 17 ülkeden 105 sporcu yarıştı.

Genç erkeklerde Johan Soe, Lohan Jules ve Neels Pechoux, genç kadınlarda Justine Lemeteyer, Mae Davico ve Anna Biagiolini, master erkeklerde de Andrea Rosati, Erkan Morgan ve Massimiliano Brunetti, ilk üçte yer aldı.

Şampiyonanın çocuklar kategorisinde ise kızlarda Elif Ercan, Mimosa Meroni ve Çağla Anadol, erkeklerde Ozan Ozay, Tan Tandoğan ve Anton Richter kürsüye çıkmayı başardı.

Yarışlarda dereceye girenlere ödüllerini veren Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, sörfte uluslararası yarışlara ev sahipliği yapmaya devam ettiklerini, şampiyonayı ise 9 yıl aradan sonra başarıyla düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.​​​​​​​

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