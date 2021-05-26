Rüzgar ve güneşte bu yıl 4 bin megavat kapasite için yarışma yapılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu yıl 2 bin megavatı güneş enerjisinde, 2 bin megavatı rüzgarda olmak üzere 4 Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışması düzenleneceğini bildirdi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) 3. Enerji Zirvesi'nde konuşan Dönmez, yenilenebilir kaynakların öneminin son dönemde arttığını ifade etti. Otomotiv sektörüyle ortak hareket ederek Türkiye'deki batarya piyasasını büyütebileceklerine dikkati çeken Dönmez, "Böylelikle hem otomotiv üreticilerimiz hem de enerji sektörümüz fayda görür. Burada MÜSİAD'dan bir rapor beklentimiz olduğunu ifade edelim. Sanayici gözünden de bakarak, 'Türkiye'nin Enerji Dönüşümü Sanayisi Stratejisi' raporunu bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Dönmez, nisan sonu itibarıyla elektrikte kurulu gücün 97 bin 376 megavata ulaştığını vurgulayarak, bunun yüzde 52,5'ini yenilenebilir enerjinin oluşturduğunu söyledi. Bu yıl 2 bin megavatı güneş enerjisinde, 2 bin megavatı rüzgarda olmak üzere 4 YEKA yarışması düzenleneceğini belirten Dönmez, "Güneş YEKA'sına nisanın son haftasında başladık. Kısıtlamalar nedeniyle ara verdiğimiz YEKA GES-3 bu hafta yeniden başladı. Bugüne kadar 650 megavatlık 50 yarışmamızı tamamladık. 50 yarışmamızın sonunda ortalama fiyat, kilovatsaat başına 22,42 kuruş oldu. 350 megavatlık kalan kısmı da birkaç gün içerisinde bitireceğiz." diye konuştu.

Dönmez, rüzgar yarışmalarının da yılın son çeyreğinde yapılacağını ve hazırlıkların sürdüğünü açıkladı. Yenilenebilir enerji maliyetlerindeki düşüşle yatırımların 5-10 yıl öncesine göre yaklaşık 5'te 1 maliyetle yapıldığını dile getiren Dönmez, şöyle devam etti: "2020, küresel yenilenebilir enerji kurulu güç artışında çok yüksek bir yatırımın devreye alındığı yıl oldu. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da yatırımcılar hızla 2020 sonuna yatırımlarını yetiştirmeye çalıştı. Kaynaklara bakarken hepsi aynıdır diyemeyiz. Yenilenebilir kaynakları sisteme eklerken, maliyet düşüşünden dolayı ekleyebildiğimiz kadar kaynağı eklemeyi hedefliyoruz." Bakan Dönmez, yenilenebilir enerjide sonuna kadar gidileceğini ancak sistemi de baz yük santrallerle desteklemeye devam edeceklerini aktardı. Enerji arz güvenliğinin önemine değinen Dönmez, "Yerli kömür, nükleer santral ve doğal gaz gibi baz yük santrallerin üretimiyle eksik kalan kısımları yine buralardan tamamlamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı. Dönmez, 1 Haziran'da devreye girecek Vadeli Elektrik Piyasası ile öngörülebilir piyasalar açısından önemli bir adım attıklarına işaret ederek, "Piyasanın şeffaflığını daha da artırarak, katılımcıları fiyat riskinden koruyacağız. Geleceğe yönelik fiyat beklentilerini gören katılımcılar kendilerini konumlandırabilecek. İşleme açılacak kontratların standart olmasından dolayı piyasa katılımcılarına pozisyon netleştirme kolaylığı ve teminat hesaplamalarında verimlilik sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.