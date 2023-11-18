'Rüzgarın Oğlu' olarak tanınıyordu! Trabzonspor'un efsane futbolcusu Orhan Çıkırıkçı son haliyle şaşırttı! 'Rüzgarım sana ne olmuş'

Trabzonspor efsanesi ve Rüzgarın Oğlu lakaplı Orhan Çıkırıkçı son haliyle şaşkınlığa uğrattı. Türk futbolunun sayılan isimleri arasında yer alan Çıkırıkçı, şu sıralar 56 yaşında ve İstanbulspor'da yardımcı antrenörlük yapmakta.

TRABZONSPOR'UN EFSANE FUTBOLCULARI ARASINDA

Orhan Çıkırıkçı 1989-2002 yılları arasında Trabzonspor defansında etkin rol oynamış ve adından sıkça söz ettirmiş bir futbolcudur.

Trabzonspor'un eski futbolcularından olan Çıkırıkçı, Trabzonspor camiası ve taraftarı tarafından kulübün efsane futbolcuları arasında görülüyor. Süratli oyun tarzından dolayı da başarılı futbolcuya Rüzgarın Oğlu olarak hitap ediliyordu.

Muhteşem bir sol ayağa sahip olan Orhan Çıkırıkçı, sol taraftan yaptığı bindirmeler ve attığı müthiş deparlar ile rakip takımın sağ tarafını çökertmesiyle tanınırdı.

SON HALİ ŞAŞIRTTI

Futbola 1987-1989 yılları arasında formasını giydiği Eskişehirspor'da başlayan ve orta saha/sol açık mevkiilerinde oynayan Orhan Çıkırıkçı, 2002 yılında Trabzonspor'dan ayrılıp yine bir Trabzon takımı olan Akçaabat Sebatspor'a transfer oldu.

Sonrasında futbolu bırakan tecrübeli futbolcu uzun yıllardır kameralardan uzak bir hayat yaşıyor. Şu sıralar İstanbulspor'da yardımcı antrenörlük yapan Çıkırıkçı'nın son hali ise oldukça şaşırttı.

Usta futbolcuyu görenler 'Rüzgarım sana ne olmuş', 'Sen ki yılların Büyük Orhan'ı', 'Bu nasıl değişim' gibi yorumlarda bulundular.

15 Nisan 1967, Kırklareli doğumlu olan Orhan Çıkırıkçı, Trabzonspor'un Orhan Kaynak'ı transfer etmesinden sonra iki futbolcuyu birbirinden ayırt edebilmek için medya tarafından 'Büyük Orhan' olarak anıldı.









