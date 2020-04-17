Ryan Babel'dan Hollanda ve Liverpool açıklaması

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, milli takımdan arkadaşları Georginio Wijnaldum ve Virgil Van Dijk'ı yorumladı.

Ryan Babel, Gini Wijnaldum hakkında şu yorumları yaptı:

"Gini'nin performansı ve kalitesini tartışmaya gerek yok. İnanılmaz enerjiktir. Günler boyunca koşabilir. Kendine güveni yüksektir. Yenilmez bir oyuncu ve Gini'ye karşı oynamak çok zordur.

Çok komple bir futbolcu. Gol atabilir, top kapabilir, savunma yapabilir, ikili mücadele kazanır. Ayrıca, rakip kim olursa olsun korkusuzdur. Sesi güçlüdür ve takımın ilerlemesi, gelişmesi için fikrini söylemekten çekinmez. Hollanda milli takımının liderlerinden biri. Ayrıca, tkaım için çok önemli biri."

"VIRGIL, 3-4 YILDA GELİŞTİ"

Ryan Babel, Virgin van Dijk için de şu ifadeleri kullandı:

"Virgil, kendini çok geliştirmiş bir oyuncu. 3-4 yılda inanılmaz bir noktaya geldi. Liverpool'a transfer olduktan sonra bile kendini çok geliştirdi. Çok özel biridir. 90 dakika boyunca motivedir ve hep diken üstündedir. Hollanda için o da çok önemli bir oyuncu. Muhteşem bir kaptan. Ona çok saygı duyuyorum."