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Ryan Babel'dan Hollanda ve Liverpool açıklaması

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 17.04.2020 20:15 | Son Güncelleme

Ryan Babel, Hollanda Milli Takımı ve Liverpool hakkında açıklamalar yaptı.

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, milli takımdan arkadaşları Georginio Wijnaldum ve Virgil Van Dijk'ı yorumladı.

Ryan Babel, Gini Wijnaldum hakkında şu yorumları yaptı:

"Gini'nin performansı ve kalitesini tartışmaya gerek yok. İnanılmaz enerjiktir. Günler boyunca koşabilir. Kendine güveni yüksektir. Yenilmez bir oyuncu ve Gini'ye karşı oynamak çok zordur.

Çok komple bir futbolcu. Gol atabilir, top kapabilir, savunma yapabilir, ikili mücadele kazanır. Ayrıca, rakip kim olursa olsun korkusuzdur. Sesi güçlüdür ve takımın ilerlemesi, gelişmesi için fikrini söylemekten çekinmez. Hollanda milli takımının liderlerinden biri. Ayrıca, tkaım için çok önemli biri."

"VIRGIL, 3-4 YILDA GELİŞTİ"

Ryan Babel, Virgin van Dijk için de şu ifadeleri kullandı:

"Virgil, kendini çok geliştirmiş bir oyuncu. 3-4 yılda inanılmaz bir noktaya geldi. Liverpool'a transfer olduktan sonra bile kendini çok geliştirdi. Çok özel biridir. 90 dakika boyunca motivedir ve hep diken üstündedir. Hollanda için o da çok önemli bir oyuncu. Muhteşem bir kaptan. Ona çok saygı duyuyorum."

"LIVERPOOL, TAM KLOPP TAKIMI"

Liverpool için 146 maça çıkan Babel, geçen sezon eski takımına karşı oynadığı maçla ilgili olarak ise, "İlk kez Liverpool'a karşı geçen sezon oynadım. Hala Liverpool taraftarıyım. Şampiyonluğu kazanmalarını istiyordum. Ancak, kendi takımım için de elimden geleni yaptım. Geçen sezon Liverpool çok dinamik bir takımdı. Çok enerji koyuyorlardı ve çok presli, baskılı oynuyorlardı. Bir Jürgen Klopp takımı olduklarına şüphe yok." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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ryan babel liverpool Virgil van Dijk

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