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Ryan Babel'den Getafe-Ajax maçında olay hareket!

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.02.2020 09:52 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın devre arasında Ajax'a kiraladığı Ryan Babel, takımının Getafe ile oynadığı maça damgasını vurdu.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Getafe ile Ajax karşı karşıya geldi. Ryan Babel'in maç içinde yaptığı hareket çok dikkat çekti.

Ajax mücadelenin 37. dakikasında Deyverson'un kaydettiği golle geri düştü. Getafe, 90. dakikada Kenedy ile bir gol daha buldu ve Ajax'ı 2-0 mağlup ederek tur için avantaj yakaladı. Maça damgasını vuran isim ise bonserivisi Galatasaray'da olan ve Ajax'ta kiralık olaram forma giyen Ryan Babel oldu. Hollandalı yıldız, 55. dakikada Getafeli futbolcu Nyom'a yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü. Pozisyonda sakatlanan Nyom'un numaraya yaptığının düşünen Babel, rakibini taklit etti.

Tecrübeli futbolcunun bu hareketi hem Türkiye hem Avrupa'da sosyal medyanın en çok konuştuğu olaylardan biri oldu. Mücadeleye 11'de başlayan Ryan Babel, 90 dakika sahada kaldı. Rövanş maçı 27 Şubat'ta Hollanda'da oynanacak. Ajax'ta bu sezon 6 resmi maçta forma giyen 33 yaşındaki futbolcu, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.

Ryan Babel'in fotoğrafları...

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Anahtar Kelimeler:
babel UEFA Avrupa Ligi ryan babel getafe

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