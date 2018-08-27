SPOR

Ryan Babel'den Oğuzhan Özyakup'a destek!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 27.08.2018 14:53 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, 3-2'lik Antalyaspor mağlubiyetinin ardından kişisel Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Babel, taraftara mesaj göndererek Oğuzhan Özyakup'a destek verdi.

Ryan Babel'den Oğuzhan Özyakup'a destek!

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş, konuğu Antalyaspor’a 3-2 mağlup olurken karşılaşmada formsuz görüntüsüyle dikkat çeken Hollandalı yıldız Ryan Babel, kişisel Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

Takım arkadaşlarına destek olduğunu ifade eden Babel, “Bazen kaybedersiniz, bazen kazanırsınız, bazen ‘evine dönmen’ gerekir, bazen ‘adamsındır’, bazen ıslıklarlar, bazen senin için tezahürat yaparlar, bazen YouTube videolarını beğenirler, bazen artık yapmamanı isterler… Duruma bakmaksızın takım arkadaşlarımın yanındayım… Birlikte kazanan ve birlikte kaybeden ‘1’ takımız… Önümüzdeki maçta gelişeceğiz…” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ryan babel Beşiktaş oğuzhan özyakup

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