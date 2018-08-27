Ryan Babel'den Oğuzhan Özyakup'a destek!

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş, konuğu Antalyaspor’a 3-2 mağlup olurken karşılaşmada formsuz görüntüsüyle dikkat çeken Hollandalı yıldız Ryan Babel, kişisel Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

Takım arkadaşlarına destek olduğunu ifade eden Babel, “Bazen kaybedersiniz, bazen kazanırsınız, bazen ‘evine dönmen’ gerekir, bazen ‘adamsındır’, bazen ıslıklarlar, bazen senin için tezahürat yaparlar, bazen YouTube videolarını beğenirler, bazen artık yapmamanı isterler… Duruma bakmaksızın takım arkadaşlarımın yanındayım… Birlikte kazanan ve birlikte kaybeden ‘1’ takımız… Önümüzdeki maçta gelişeceğiz…” dedi.





