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Ryan Babel'den transfer açıklaması

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 17.05.2018 14:33 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili açıklama yaptı.

Ryan Babel'den transfer açıklaması

Transfer sezonun açılmasına kısa süre kala Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel hakkında ülkesine döneceğine yönelik haberler çıkmıştı. Yıldız futbolcunun Feyenoord ile anlaşmaya vardığı bile iddia edilmişti.

Babel, Feyenoord iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. Hollandalı futbolcu Siyah-Beyazlı taraftarlarlara 'Merak etmeyin, Feyenoord'a gitmeyeceğim' mesajı verirken kulübünde kalacağının sinyallerini de vermiş oldu. Ryan Babel, bu sezon forma giydiği 44 resmi mücadelede 14 gol atarken 6 asist yaptı ve takımının gol yollarında oldukça etkili oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig ryan babel Beşiktaş

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