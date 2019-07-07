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Ryan Babel'den yeni sezon mesajı

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.07.2019 12:43 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın yeni transferi Ryan Babel, yeni sezon için hazır ve aç olduğunu söyledi.

Ryan Babel'den yeni sezon mesajı

Galatasaray'ın bu yaz transfer döneminde bonservis ödemeden kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcu Ryan Babel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Benim sezon bugün başlıyor. Başka bir harika sezon için hazırım ve açım" ifadelerini kullandı.

32 yaşındaki futbolcu bu notu photoshop ile aslan dişleri eklendiği fotoğrafıyla birlikte takipçileriyle paylaştı.

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ryan babel Galatasaray

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