Ryan Babel'e Galatasaray'ın teklif yaptığı iddia edildi

Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ryan Babel için Galatasaray'ın devreye girdiği ortaya çıktı. Ryan Donk'un da menajerine olan Winnie Haatrecht ile bir görüşme gerçekleştiren Sarı-Kırmızılı yönetim Hollandalı yıldıza kafa karıştırıcı bir teklifte bulundu.

Everton'dan kiralanan Onyekuru ile sezon sonunda yollar ayrılacak ve Nijeryalı futbolcu için İngiliz ekibine yeni bir teklif yapılmayacak. Onyekuru'dan doğacak boşluğu Babel ile doldurma planına sıcak bakan Fatih Terim, yönetime bu transfer için olumlu rapor verdi.

İMZA PARASI VE 2+1 YILLIK TEKLİF!

Galatasaray yönetimi Terim'le yapılan görüşmenin ardından Babel'e imza parası ve 2+1 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Menajer Winnie Haatrech'ın bir süredir Birleşik Arap Emelikleri'nden bazı kulüplerle temas halinde olduğu bilinirken yine de Galatasaray'ın teklifine olumlu yaklaştığı ve Sarı-Kırmızılılar'dan süre istediği öğrenildi.

Hem Galatasaray hem Birleşik Arap Emelikleri takımlarıyla pazarlık halinde olan menajerin bir yandan da Beşiktaş yönetimine bu teklifleri ileterek futbolcunun piyasasını arttırmaya çalıştığı öğrenildi. Ancak Beşiktaş, kesin bir dille Babel'in istediği rakamlara karşı çıkarken son olarak Fikret Orman da bu konuya noktaya koyan bir açıklama yaptı.