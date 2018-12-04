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Ryan Babel'e Galatasaray'ın teklif yaptığı iddia edildi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 04.12.2018 20:49 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta son dönemde krizin adı olan Babel'e Galatasaray'dan teklif geldiği ve futbolcunun menajerinin bu teklifi kullanarak Beşiktaş'la pazarlık yapmaya çalıştığı öğrenildi.

Ryan Babel'e Galatasaray'ın teklif yaptığı iddia edildi

Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ryan Babel için Galatasaray'ın devreye girdiği ortaya çıktı. Ryan Donk'un da menajerine olan Winnie Haatrecht ile bir görüşme gerçekleştiren Sarı-Kırmızılı yönetim Hollandalı yıldıza kafa karıştırıcı bir teklifte bulundu.

Everton'dan kiralanan Onyekuru ile sezon sonunda yollar ayrılacak ve Nijeryalı futbolcu için İngiliz ekibine yeni bir teklif yapılmayacak. Onyekuru'dan doğacak boşluğu Babel ile doldurma planına sıcak bakan Fatih Terim, yönetime bu transfer için olumlu rapor verdi.

İMZA PARASI VE 2+1 YILLIK TEKLİF!

Galatasaray yönetimi Terim'le yapılan görüşmenin ardından Babel'e imza parası ve 2+1 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Menajer Winnie Haatrech'ın bir süredir Birleşik Arap Emelikleri'nden bazı kulüplerle temas halinde olduğu bilinirken yine de Galatasaray'ın teklifine olumlu yaklaştığı ve Sarı-Kırmızılılar'dan süre istediği öğrenildi.

Hem Galatasaray hem Birleşik Arap Emelikleri takımlarıyla pazarlık halinde olan menajerin bir yandan da Beşiktaş yönetimine bu teklifleri ileterek futbolcunun piyasasını arttırmaya çalıştığı öğrenildi. Ancak Beşiktaş, kesin bir dille Babel'in istediği rakamlara karşı çıkarken son olarak Fikret Orman da bu konuya noktaya koyan bir açıklama yaptı.

"BABEL FEDA EDİLMEYECEK BİR OYUNCU DEĞİL"

Fikret Orman, "Ryan Babel'in sözleşmesini uzatırsak, devam eder. Şu anda sözleşme konuşabilecek bir ortam oluşmadı Türkiye'de. Kur ne, neye göre transfer teklifi yapacağız? Hangi kura göre ödeyeceğiz? Ben 7,400 den euroyu aldım, oyuncuya ödeme yaptım, euro 5,900'e indi. Babel kıymetli bir oyuncu ama feda edilemeyecek bir oyuncu değil. Hiç kimse Beşiktaş'tan büyük değildir. Beşiktaş'ın ilkeleri ve büyüklüğü vardır." açıklamasında bulundu.

(Haber7)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş ryan babel Galatasaray

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ha şöyleya bjk başkanı galatasaray alehine gizli gizli kulis yapıp yok sayıyorsa siz de aleni böyle teklifler yapında kafaları karışsın aklı sıra galatasaray gibi takımı yok sayıyor kendin yok olda gelecek temiz futbol izlesin
gitmek istiyorsa yollayın gitsin güle güle deyin
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