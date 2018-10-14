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Beşiktaş'a büyük şok! Yıldız isim ayrılabilir

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 14.10.2018 21:29 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, Almanya'yı 3-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından Brezilya ekiplerinden Flamengo'nun yaz aylarındaki transfer ilgisi ile ilgili konuştu. Bir teklif yapıldığını ancak Beşiktaş'ta kaldığını belirten Babel, "Flamengo'nun Beşiktaş ile görüştüğünü biliyorum. Bazı nedenlerden dolayı transfer gerçekleşmedi. Şu anda Beşiktaş için oynuyorum ve kulübüme saygı duymak zorundayım" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'a büyük şok! Yıldız isim ayrılabilir

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldız oyuncusu Ryan Babel, Almanya'yı 3-0 yendikleri karşılaşmadaki performansıyla göz doldurdu. Yıldız oyuncu Almanya karşısındaki performansı sonrası transfer iddialarıyla ilgili konuştu.

Almanya karşısında 68 dakika sahada kalan başarılı oyuncu iyi bir perforamsn sergilerken maçın ardından muhabirlerin Flamengo sorusuyla karşılaştı. Yaz transfer döneminde de adı Brezilya takımlarıyla anılan Ryan Babel, "Beşiktaş'ın Flamengo ile görüşme halinde olduğunun farkındayım. Şu an Beşiktaş'ın futbolcusuyum. Daha önce de bu durumlar konuşuldu ancak kulübüne saygı duymalıyım" diye yanıt verdi.

Publicado'ya konuşan Ryan Babel, konuşmasının devamında, "2 yıl önce Brezilya'yı ziyaret ettim ve gerçekten çok eğlenmiştim. Flamengo elbette ülkedeki en büyük kulüplerden biri. Belki bie gün oynamak kısmet olur" diye konuştu.

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Beşiktaş ryan babel

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