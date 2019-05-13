Ryan Babel, Fulham'a veda etti

Beşiktaş'tan Ocak'ta 6 aylığına kiralık olarak Premier Lig ekibi Fulham'a transfer olan Ryan Babel, İngiliz ekibine veda etti.

Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Hollandalı futbolcu, Instagram hesabından "Teşekkürler Fulham" paylaşımını yaptı. Sezonu 26 puanla tamamlayan Fulham, haftalar öncesinde Premier Lig'e veda etmişti.



