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Ryan Babel, Fulham'a veda etti

İNGİLTERE HABERLERİ  | 13.05.2019 15:24 | Son Güncelleme

Transferde ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Ryan Babel, İngiliz ekibi Fulham'a veda etti. Babel'in yeni durağının neresi olacağı merak konusu...

Ryan Babel, Fulham'a veda etti

Beşiktaş'tan Ocak'ta 6 aylığına kiralık olarak Premier Lig ekibi Fulham'a transfer olan Ryan Babel, İngiliz ekibine veda etti.

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Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Hollandalı futbolcu, Instagram hesabından "Teşekkürler Fulham" paylaşımını yaptı. Sezonu 26 puanla tamamlayan Fulham, haftalar öncesinde Premier Lig'e veda etmişti.


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Anahtar Kelimeler:
ryan babel fulham Galatasaray Fenerbahçe

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