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Ryan Babel, Hollanda Milli Takımı'na çağrıldı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 09.11.2018 17:08 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta forma giyen Ryan Babel, Hollanda Milli Futbol Takımı'nın Fransa ve Almanya ile oynayacağı maçların kadrosunda yer aldı.

Ryan Babel, Hollanda Milli Takımı'na çağrıldı

Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonundan (KNVB) yapılan açıklamaya göre, milli takımın UEFA Uluslar Ligi'nde 16 Kasım'da Fransa ve 19 Kasım'da Almanya ile yapacağı maçlardaki kadrosu belli oldu.

Beşiktaş'ın 31 yaşındaki kanat oyuncusu Babel'i kadroya alan milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, Almanya ekibi Hertha'dan Javairo Dilrosun'u da ilk defa kadroya davet etti.

Kadroda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: Marco Bizot (AZ Alkmaar), Jasper Cillessen (Barcelona), Jeroen Zoet (PSV)

Defans: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Ake (Bournemouth), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (PSV), Matthijs de Ligt (Ajax), Kenny Tete (Olympique Lyon), Stefan de Vrij (Inter)

Orta saha: Donny van de Beek (Ajax), Frenkie de Jong (Ajax), Marten de Roon (Atalanta), Pablo Rosario (PSV), Kevin Strootman (Olympique Marseille), Tonny Vilhena (Feyenoord), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Forvet: Ryan Babel (Beşiktas), Steven Bergwijn (PSV), Memphis Depay (Olympique Lyon), Javairo Dilrosun (Hertha), Luuk de Jong (PSV), Quincy Promes (Sevilla)

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ryan babel hollanda milli takımı

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