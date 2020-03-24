SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Ryan Babel'in karantina günleri

Ryan Babel'in karantina günleri

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.03.2020 08:40 | Son Güncelleme

Ajax'ta kiralık oynayan Babel, evde geçirdiği günlerde neler yaptığını, hangi kitapları okuyup hangi dizileri izlediğini anlattı.

Ryan Babel'in karantina günleri

Devre arasında Galatasaray'dan Ajax'a kiralanan Ryan Babel, karantina günlerini ülkesi Hollanda'da geçiriyor.

Amsterdam'da zorlu günler yaşadığını belirten 34 yaşındaki futbolcu, "Kitap okuyor,belgesel izliyor ve kişisel gelişimime katkıda bulunacak şeylere vakit ayırıyorum. Fit kalabilmek için egzersizler yapıyorum. Kariyerimde artık belli bir yaşa geldim. İçinde bulunduğumuzsüreci,futbol hayatımı planlamak adına kullanıyorum" diye konuştu.

Kulübü Ajax'ın internet radyosuna açıklamalarda bulunan Babel, takım arkadaşlarıyla sürekli iletişim halinde olduğunu da sözlerine ekledi.

İşte Babel'in evdeki tercihleri:

Okuduğu kitap: Robert Kiyosaki - Rich Dad Poor Dad (Zengin Baba Yoksul Baba).

İzlediği dizi: For Life (drama), You (psikolojik gerilim).

İzlediği belgesel: The American Dream (Donald Trump'ın başkanlığa giden yoldaki serüveni).

Dinlediği müzik: Trippie Red-A Love Letter To You 4(ABD'li rapçi Trippie Red'in albümü).

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu kadarına pes! Sahile masa kurup okey oynadılar Bu kadarına pes! Sahile masa kurup okey oynadılar
Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay test yaptırdıMustafa Cengiz ve Yusuf Günay test yaptırdı
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray ryan babel koronaviüs

En Çok Okunan Haberler

Marketlere ve toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs tedbirleri artırıldı

Marketlere ve toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs tedbirleri artırıldı

Sosyal medyada paylaşılan yaşlı adamın videosu büyük tepki çekti! Bakan Soylu'dan açıklama geldi

Sosyal medyada paylaşılan yaşlı adamın videosu büyük tepki çekti! Bakan Soylu'dan açıklama geldi

Fatih Terim koronavirüse yakalandı!

Fatih Terim koronavirüse yakalandı!

Buse Terim'den Fatih Terim'e duygusal sözler! "Nefesim daralıyor"

Buse Terim'den Fatih Terim'e duygusal sözler! "Nefesim daralıyor"

Fatih Terim derbi sonrası uyarmıştı: Sağlığımız, hayatımız söz konusu

Fatih Terim derbi sonrası uyarmıştı: Sağlığımız, hayatımız söz konusu

Beşiktaş'tan koronavirüs testi! Sergen Yalçın açıkladı!

Beşiktaş'tan koronavirüs testi! Sergen Yalçın açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Galatasaray'da ayrılık! Eski takımına gidiyor

Galatasaray'da ayrılık! Eski takımına gidiyor

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ryan Babel'in karantina günleri

Ryan Babel'in karantina günleri

Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay test yaptırdı

Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay test yaptırdı

Drogba’dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak paylaşımı

Drogba'dan destek mesajı: Çare Türkiye, çare the World

Fatih Terim derbi sonrası TFF'yi böyle uyarmıştı: Sağlığımız, hayatımız söz konusu

Fatih Terim derbi sonrası uyarmıştı: Sağlığımız, hayatımız söz konusu

TFF'den Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı

TFF'den Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak mesajı!

Fatih Terim'in kızı Buse Terim'den duygusal mesaj! "Nefesim daralıyor..."

Buse Terim'den Fatih Terim'e duygusal sözler! "Nefesim daralıyor"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.