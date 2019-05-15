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Ryan Babel'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 15.05.2019 20:55 | Son Güncelleme

Devre arasında Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan ancak Premier Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşayan Ryan Babel'den kafa karıştıran bir paylaşım geldi. İsmi Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Babel, 'Yeni durağımın neresi olacağını bilmek ister misiniz?' diyerek departure tablosu paylaştı.

Ryan Babel'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı

İngiltere Premier ekiplerinden Fulham'ın formasını giyen Hollandalı futbolcu Ryan Babel Instagram hesabından kafa karıştıran bir hikaye paylaştı.

Transferde adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan tecrübeli futbolcu, Instagram hikayesine "Yeni durağımın neresi olacağını bilmek ister misiniz? Kanalıma abone olun." yazıp arka planına da içinde İstanbul da yazan departure tablosu olan bir fotoğraf paylaştı.

Ryan Babel, 2017 yılı Ocak ayında Deportivo La Coruna'dan Beşiktaş'a transfer olmuş ve geçirdiği 2 yılın ardından geçtiğimiz Ocak ayında İngiliz ekibi Fulham'a transfer olmuştu. Hollandalı futbolcu, Fulham'da çıktığı 16 maçta takımına 5 gol, 4 asistlik katkı vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
ryan babel fulham Galatasaray Fenerbahçe

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
COME TO BESIKTAS AGAIN...!
sen en iyisi eski adresine git,yaşın geldi
yallah arabistana
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