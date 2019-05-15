Ryan Babel'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı

İngiltere Premier ekiplerinden Fulham'ın formasını giyen Hollandalı futbolcu Ryan Babel Instagram hesabından kafa karıştıran bir hikaye paylaştı.
Transferde adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan tecrübeli futbolcu, Instagram hikayesine "Yeni durağımın neresi olacağını bilmek ister misiniz? Kanalıma abone olun." yazıp arka planına da içinde İstanbul da yazan departure tablosu olan bir fotoğraf paylaştı.
Ryan Babel, 2017 yılı Ocak ayında Deportivo La Coruna'dan Beşiktaş'a transfer olmuş ve geçirdiği 2 yılın ardından geçtiğimiz Ocak ayında İngiliz ekibi Fulham'a transfer olmuştu. Hollandalı futbolcu, Fulham'da çıktığı 16 maçta takımına 5 gol, 4 asistlik katkı vermişti.
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