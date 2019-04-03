Ryan Babel'in takımı Fulham Premier Lig'e veda etti

Ryan Babel'in formasını giydiği Premier Lig ekibi Fulham, 33. haftada Watford'a 4-1 mağlup oldu. Watford, Doucoure'nin 23. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Fulham, Ryan Babel'in 33'te gelen eşitlik sayısıyla soyunma odasına 1-1 berabere gitti. Watford, 63. dakikada Hughes ile öne geçti. 69'da Troy Deeney farkı artırdı. 75'te Kiko Femenia maçın skorunu belirledi.

Ryan Babel, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 81. dakikada yerini Andre Schürrle'ye bıraktı. Fabri ise maç kadrosunda kendine yer bulamadı. Bu sonuçla 33 haftada yalnızca 17 puan toplayabilen Fulham, Premier Lig'e veda etti. Ligden düşen ilk ekip Huddersfield Town olmuştu. Watford, gelecek hafta sahasında Arsenal'i ağırlayacak. Fulham ise Everton'ı konuk edecek.



